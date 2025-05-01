Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ankara genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava, Polatlı ilçesinde dolu olarak kendini gösterdi. Vatandaşlar ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle şaşırdı. İlçe merkezinde dolu etkili olurken, bazı köylerde ise yağmur nedeniyle sel meydana geldi.