Bakanların 'Kanal İstanbul' Açıklamaları Çelişti Mi?
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bakan Murat Kurum ve Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun Kanal İstanbul'a dair açıklamalarının çeliştiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM'nin açıklamasında her iki bakan da projenin gündemde olmadığını vurgularken, Kanal İstanbul'dan vazgeçildiğine dair bir beyanın bulunmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kanal İstanbul Projesi'ne dair kamuoyunda gündeme gelen Bakan Kurum ve Bakan Uraloğlu hakkındaki çelişkili açıklama iddialarına açıklık getirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, Kanal İstanbul Projesi hakkındaki açıklamalarının birbiri ile çeliştiği yönündeki iddialar doğru değildir.
Bakan Murat Kurum'un Açıklamaları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul yapılacak mı? sorusuna, Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda, gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. şeklinde cevap vermiştir.Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, Kanal İstanbul Projesinden vazgeçildiğine dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Bakan Kurum, gündemin şu anda bu olmadığını, gereksiz bir şekilde polemiklere malzeme edildiğini vurgulamıştır.Bakan Kurum: Kanal İstanbul Gündemimizde Yok
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun Açıklamaları
Bakan Uraloğlu da Kanal İstanbul sorusuna şu şekilde cevap vermiştir:Doğru zamanda doğru kredi ve finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız. Vazgeçmiş değiliz. Siz Kanal İstanbul'u gündem değiştirmek için gündeme getiriyorsanız bunu da doğru bulmuyorum. Şu anda gündem olarak biz Kanal İstanbul'u tartışmıyoruz. Tartışılmasını da doğru bulmuyoruz. Ancak Kanal İstanbul'dan vazgeçmedik. Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır. Biz de doğru zamanda yapacağızİki açıklamada da Kanal İstanbul'un gündeme getirilmesi, meseleleri başka alanlara çekme çabası olarak değerlendirilmiş, şu anda gündemin bu olmadığı vurgulanmıştır.Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul İhtiyaç, Vazgeçmedik
Manipülasyon İddiaları
Açıklamaların birbiri ile çeliştiği yönündeki iddialar manipülasyondur.Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik kampanyalara itibar etmeyiniz.