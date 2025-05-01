DSÖ: Gazze'de İnsanlar Önlenebilir Hastalıklardan Ölüyor

Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek, küresel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ACANU üyeleriyle geçen yıl sonunda yaptığı buluşmanın ardından DSÖ üyesi ülkelerin salgın anlaşması konusunda uzlaşmaya vardığını hatırlatan Ghebreyesus, üye ülkelerin hükümetler arası müzakere organında 12 binden fazla kelime üzerinde mutabakata vardığını söyledi.

Ghebreyesus, Üye ülkeleri, dünyayı salgınlardan daha güvenli hale getirme taahhüdünde bulundukları için hepsini kutluyorum. Bir sonraki adım, tüm DSÖ üye ülkelerinin bu ayın sonunda yapılacak 78. oturumunda taslak metni ele alması olacak. dedi. İsrail'in 2 aydır yardımların ulaşmasını engellediği Gazze'deki durumun felaket seviyede kötü olduğunu dile getiren Ghebreyesus, Gazze'de 2 milyon insan açlıktan ölürken, 116 bin ton gıda sadece birkaç dakika uzaklıktaki sınırda engelleniyor. Artan saldırılar, tahliye emirleri, daralan insani alan ve yardım ablukası, zaten çökmüş bir sağlık sisteminde çok sayıda can kaybına neden oluyor. dedi.

Temel İlaçların Tükenmesi ve Sağlık Tehditleri

Temel ilaçlar ve tıbbi malzemelerin tükendiğini belirten Ghebreyesus, yaşananların, zorlukla elde edilen iyileşme ve rehabilitasyon sürecini tersine çevirmekle tehdit ettiğini vurguladı. Hastanelere yapılan saldırılar, hastaların kendi güvenlikleri için endişelenerek sağlık hizmeti aramasını engelliyor. Saldırılar, tesisleri hizmet dışı bırakarak nüfus için kritik bir yaşam hattını kesiyor. İlaçlar sınırda beklerken insanlar önlenebilir hastalıklardan ölüyor. Dezenfektanlar sınırdaki kamyonlarda beklerken yaralar enfekte oluyor. İnsanların aç olduğunu, çocukların zayıf ve yetersiz beslendiğini ve bunun ömür boyu sürecek sonuçları olduğunu bilmek için zayıflamış çocukların fotoğraflarını görmemize gerek yok.

Gazze'de Acil Ateşkes İhtiyacı

Gazze Şeridi'nde rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ifade eden Ghebreyesus, insani yardıma erişim için acil bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Eylem gerektiren salgınlar ve sağlık tehditleri var. Küresel sağlık finansmanında hafızalardaki en büyük kesintiyi yaşıyoruz.

Küresel Sağlık Finansmanı Sorunları

Uzun yıllardır küresel sağlık finansmanının değiştirilmesi gerektiğini söylediklerini ve yerel finansmanın önemini vurguladıklarını ifade eden Ghebreyesus, düzenli bir düşüş yerine, yurt dışı kalkınma yardımlarındaki ani kesintiler, zorlu ekonomik ve ticari ortam halk sağlığında kaosa neden olduğunu belirtti. ABD'nin yardım fonlarının ani kesintileri ve geri çekilmesi, 140 milyondan fazla kişi için tedavi kampanyalarının durdurulmasına ve yeni tıbbi araçlar üzerindeki araştırmaların kesilmesine neden oldu. Ancak bunun böyle olması gerekmiyor. Hükümetleri, en yoksul ve dışlanmış olanlara sırtlarını dönmemeye ve onlarca yıllık ilerlemeyi engellememeye çağırıyoruz.

Port-au-Prince'deki Sağlık Tesislerinin Durumu

Port-au-Prince'deki sağlık tesislerinin yüzde 40'ından fazlası kapalı kalmaya devam ediyor. Haiti'deki çete şiddetinin daha büyük sorunlara yol açtığını söyleyen Ghebreyesus, ülkede açlığın arttığını, sağlık hizmetlerine erişimin azaldığını ve ekonomik sıkıntının büyüdüğünü ifade etti. Ghebreyesus, inanılmaz derecede zor koşullara rağmen Haitili sağlık çalışanları nüfusa bakım sağlamayı sürdürüyor.

Angola'da Kolera Salgını

Angola'nın şu anda son 20 yılda görülen en kötü kolera salgınıyla karşı karşıya olduğunu belirten Ghebreyesus, Kolera nedeniyle ocaktan bu yana 17 binden fazla vaka ve 550'den fazla ölüm var. Güvenli suya, hijyene ve sanitasyona yetersiz erişim salgını körüklüyor. Ghebreyesus, DSÖ'nün, kolera ile mücadelede Angola makamları ve sağlık çalışanlarına yardım ettiğini dile getirdi.

Uganda'da Ebola Salgını

Uganda'da bu yılın başında başlayan ebola salgınının geçen hafta sonu resmen bittiğinin ilan edildiğini söyleyen Ghebreyesus, Uganda hükümetini ve özellikle bu ölümcül virüsün önlenmesine yardımcı olan sağlık çalışanlarını tebrik etti. DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan da Gazze ile ilgili bir soruyu yanıtlayarak, Gazze'de yaşanan şiddeti durduramadıkları için yaşananlara ortak olduklarını belirtti. Ryan, Gazze'de özellikle çocukların büyük bedeller ödediğine ve bunun durdurulamadığına işaret ederek, Bunlar, gözlerimizin önünde yaşanıyor ve bu konuda hiçbir şey yapmıyoruz. Durum bu. Hiçbir şey yapmadığım için kendime kızgın ve öfkeliyim. diye konuştu.