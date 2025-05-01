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Yemen Planları Skandalı: Mike Waltz Görevden Ayrılıyor

Signal grubunda Yemen planlarının paylaşılmasıyla gündeme gelen ABD Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, eleştiriler sonrası istifa ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 18:42, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 19:04
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Yemen Planları Skandalı: Mike Waltz Görevden Ayrılıyor

Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" ABD'li bir gazeteciyi eklemesinin ardından eleştirilerin odağı olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görevinden ayrılacağı bildirildi.

ABD medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Waltz, görevinden ayrılıyor. İlk olarak CBS News kanalının verdiği habere göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile yardımcısı Alex Wong görevlerinden ayrılıyor. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Waltz, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" Amerikalı gazeteci Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Waltz'un "bir hata yaptığını", "olayın büyütülmemesi gerektiğini" ve "danışmanından memnun olduğunu" ifade etmişti.

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