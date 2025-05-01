Kütahya'da Sağanak Yağış: Sürücü Otomobilde Mahsur Kaldı

Kütahya'da etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken cadde ve sokaklar suyla doldu. Otomobilinde mahsur kalan bir sürücü ise polis ekipleri tarafından camdan çıkarılarak kurtarıldı.

Kütahya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşam ve trafiği olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı bölgelerde trafik durdu, polis ekipleri yollarda güvenlik tedbiri aldı.

Öte yandan Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak'ta biriken sular nedeniyle bir otomobil suda mahsur kaldı. Suyun ortasında kalan otomobildeki sürücünün yardımına polis ekipleri yetişti. Ekipler, sürücüyü aracının camından çıkarıp, ekip otosuna alarak kurtardı. Ekiplerin biriken suyun tahliye edilmesi için çalışmaları devam ediyor.