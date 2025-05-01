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Bakan Yerlikaya Açıkladı: 1 Mayıs'ta 409 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta 409 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Etkinlikler 78 ilde düzenlendi ve 286 bin 584 kişi katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 19:35, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 19:35
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Bakan Yerlikaya Açıkladı: 1 Mayıs'ta 409 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da 1 olmak üzere toplamda 409 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 78 ilde 286 bin 584 vatandaşın katılımıyla düzenlenen 212 etkinliğin tamamlandığını belirtti. Yerlikaya; "Etkinlikler kapsamında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere 409 şahıs gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

Taksim Meydanı'na çelenk sunma ve Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakma etkinliğiyle ilgili 13 sendikanın organizasyonunda 817 kişinin katılımıyla 13 etkinliğin yapıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı." Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum.

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