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7 Bin 591 Yeni İnfaz ve Koruma Memuru Göreve Başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eğitim sürecini tamamlayan 7 bin 591 infaz ve koruma memurunun göreve başladığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 20:24, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 20:41
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7 Bin 591 Yeni İnfaz ve Koruma Memuru Göreve Başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 7 bin 591 infaz ve koruma memurunun görevine başladığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan onurunu önceleyen ve insanı kazanmaya odaklanan çağdaş infaz anlayışıyla hareket ettiklerini, personelin eğitimine büyük önem verdiklerini belirtti. Bu kapsamda, geçen yıl göreve atanan infaz ve koruma memurlarının mesleki eğitimlerinin tamamlandığını kaydeden Tunç, "Kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 7 bin 591 personelimiz disiplin, sorumluluk, kararlılık ile görevine başladı. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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