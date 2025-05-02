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2 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

2 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 00:01, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 00:03
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2 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi, Sarıkaya Sosyal Hizmet Merkezi ve Akdağmadeni Huzurevi toplu açılış törenine katılacak, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Yozgat/13.30/14.00/14.30/Kırıkkale/17.30/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.

(Diyarbakır/11.00)

2- Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, ikinci gününde devam ediyor.

(Lefkoşa)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı yapılacak.

(Girne)

2- Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Antalya/20.00)

2- 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na, altıncı gününde 161,4 kilometrelik Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryem Ana) etabıyla devam edilecek.

(İzmir)

3- THY Avrupa Ligi play-off dördüncü maçında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu öncesi basın toplantısı yapılacak. Toplantıya, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Roko Sikiric ile Dörtlü Final'de mücadele edecek takımların başantrenör ve kaptanları katılacak.

(İstanbul/10.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası, Manisa Basket Divissa-Galatasaray maçıyla başlayacak.

(Manisa/19.00)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasından ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko maçı oynanacak.

(Denizli/20.30)

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