DMM: CHP Şoförü Hakkındaki İddialar Asılsız
CHP'nin otobüs şoförüne yönelik tutuklama iddiaları yalanlandı. DMM, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini duyurdu.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'CHP'nin otobüs şoförüne, 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildi' iddiası doğru değildir" açıklamasını yaptı.
CHP Otobüs Şoförü İddiaları Yalanlandı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP'nin otobüs şoförüne ilişkin iddiaları yalanladı:Bazı basın yayın organlarında yer alan, "CHP'nin otobüs şoförüne, 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildi" iddiası doğru değildir.
Soruşturmanın Gerçek Nedeni
CHP otobüsünü kullanan şoför hakkında milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için değil, 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.
Asılsız İddialara İtibar Etmeyiniz
Bahse konu şahsa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'zincirleme şekilde görevli memura mukavemet' suçundan 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmıştır.Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.