DMM: CHP Şoförü Hakkındaki İddialar Asılsız

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'CHP'nin otobüs şoförüne, 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildi' iddiası doğru değildir" açıklamasını yaptı.

CHP Otobüs Şoförü İddiaları Yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP'nin otobüs şoförüne ilişkin iddiaları yalanladı:Bazı basın yayın organlarında yer alan, "CHP'nin otobüs şoförüne, 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildi" iddiası doğru değildir.

Soruşturmanın Gerçek Nedeni

CHP otobüsünü kullanan şoför hakkında milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için değil, 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Asılsız İddialara İtibar Etmeyiniz

Bahse konu şahsa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'zincirleme şekilde görevli memura mukavemet' suçundan 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmıştır.Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.