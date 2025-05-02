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Türkiye, Afrika Kalkınma Fonu Desteğini Artırıyor

Türkiye, Afrika Kalkınma Fonu'na katkısını artırarak Afrika'nın düşük gelirli ülkelerine destek olacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 07:32, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 07:33
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Türkiye, Afrika Kalkınma Fonu Desteğini Artırıyor

Türkiye, Afrika Kalkınma Fonu'na sağladığı 3 yıllık ödenek aktarımını 4 milyar dolara çıkaracak. Afrika'nın düşük gelirli ülkelerinin sosyoekonomik kalkınması için ihtiyaç duyulan yıllık finansmanın artırılması amacıyla oluşturulan Afrika Kalkınma Fonu'nun bütçesinde artışa gidilecek. Fonun kuruluş anlaşması gereği düşük gelirli ülkelerine yıllık 276 milyar dolar gerekiyor. Bu tutarda yıllık 245 milyar dolarlık açık bulunduğu görüldü. Türkiye de fona olan desteğini artırmak için anlaşmanın tadiline ilişkin uluslararası sözleşmeyi Meclis gündemine aldı.

Afrika'daki Türk İzi Derinleşecek

Dışişleri Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul'a gönderilen anlaşmayla; Türkiye'nin fona 4 milyar dolarlık kaynak sağlanması öngörüldü. Bu kaynakla; her üç yıllık dönemde ilave 8,6 milyon insanın elektriğe, 6,5 milyon insanın ulaşıma ve 1,8 milyon kişinin istihdama sağlanmasına katkı sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, fona son dönemde 55 milyon dolar kaynak aktarıldığını söyledi.

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