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Bursa'da Alkol Testini Reddeden Sürücüye Ağır Ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik ekiplerine alkol testini reddeden sürücüye toplamda 45 bin 235 TL ceza uygulandı. Sürücünün savunması ise dikkat çekti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 08:24, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 08:25
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Bursa'da Alkol Testini Reddeden Sürücüye Ağır Ceza

İnegöl ilçesinde durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü polislere, "Üflemeyeceğim. Yanlış yapıyorsunuz. Ben size insani bir şekilde duygularımı arz ettim" dedi.

Bursa İnegöl'de Alkol Testi Olayı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Mahmutesatbey Caddesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Trafik ekipleri, uygulama yaptıkları esnada 16 BGN 845 plakalı hafif ticari aracı durdurarak, sürücü Sertaç K.'ya alkol testi yapmak istedi. Sürücü, alkometreyi üflemeyi reddetti ve ehliyetinin olmadığını belirtti.

Sürücünün Tepkisi

"SİCİLİMİ YAKACAKSINIZ"Ekiplerin alkometre uygulamasını ısrarla reddeden Sertaç K., "Üflemeyeceğim. Yanlış yapıyorsunuz. Ben size insani bir şekilde duygularımı arz ettim. Temiz bir insan olmaya yönelmişim. Temiz bir insan olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Kötü bir insan değilim. Ama ceza yazarsanız benim sicili yakacaksınız. 17 günüm kaldı, imza atıyorum. Üflemeyeceğim. Arabanın sahibi de gelir alır buradan. Ehliyetim yok zaten" dedi.

Verilen Ceza

Sürücüye, alkometreyi üflemeyi reddetme suçundan 26 bin 557 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

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