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21 Göçmen Kaçakçısı ve 547 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe karşı düzenlenen operasyon detaylarını paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 08:37, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 08:39
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21 Göçmen Kaçakçısı ve 547 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen operasyona dair detayları paylaştı.

Yerlikaya'nın X Hesabından Yaptığı Açıklamada Öne Çıkan Başlıklar

Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam:

  • 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve
  • 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 547 düzensiz göçmen yakalandı❗️

Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.

Göç İdaresi Başkanlığı Koordinasyonunda Yapılan Çalışmalar

Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında;

  • 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde;
  • 28 bin 630 personel,
  • 9 bin 152 ekip ile
  • 5 bin 684 noktada;
  • 4 bin 309 metruk bina,
  • 7 bin 869 umuma açık yer,
  • 493 terminal ve
  • 2 bin 798 diğer yerler

olmak üzere toplam 15 bin 469 yer kontrol edildi.Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve denetimleri gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum.🇹🇷

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