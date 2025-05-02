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Karayolları Genel Müdürlüğü Kocaeli'de 2 taşınmaz satıyor!

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki iki taşınmazın ihale yoluyla satışı gerçekleştirileceği Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 09:05, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 09:08
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Karayolları Genel Müdürlüğü Kocaeli'de 2 taşınmaz satıyor!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca Şuyulandırma Mahallesi'ndeki iki taşınmazın satış ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılacak.

İhale kapsamında 750'şer metrekarelik taşınmazların tahmini bedeli 16 milyon 500 bin lira, geçici teminat tutarı ise 495 bin lira olarak belirlendi.

Bu iki ihale, 15 Mayıs Perşembe 14.40 ve 15.00 saatlerinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'daki adresinde gerçekleştirilecek.

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