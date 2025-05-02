Giresun'da Kaybolan Yusuf Alim'in Cinayeti Ortaya Çıktı

Giresun'un Doğankent ilçesinde önceki gün 42 yaşındaki Yusuf Alim'in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları cinayeti ortaya çıkardı. Alim'in cansız bedeni, evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, Harşit Çayı kenarında bulundu. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

Yusuf Alim'in Kaybolma ve Arama Süreci

İlçedeki evinden önceki gece saat 01.00 sıralarında ayrılan Yusuf Alim'den bir daha haber alınamaması üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi. Kayıp ihbarının ardından Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, TEM, KOM ve İstihbarat ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Alim'in henüz plakası ve modeli tespit edilemeyen bir araca binerek Tirebolu istikametine doğru hareket ettiği belirlendi.

Soruşturma ve Tutuklama Süreci

Soruşturma kapsamında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve telefon görüşmeleri mercek altına alındı. Elde edilen veriler, 46 yaşındaki Nuri A.'ya ait 28 TA 023 plakalı aracı işaret etti. Daha önce hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Nuri A.'nın, olay gecesi Yusuf Alim ile telefonla görüştüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Nuri A. çapraz sorgu sırasında cinayeti itiraf etti. Alim'i öldürdüğünü kabul eden zanlı, cinayet silahını Harşit Deresi'ne attığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Espiye L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.Öte yandan kaybolmasının ardından silahla vurulmuş halde cesedi bulunan Yusuf Alim'in tefecilik, cinayet zanlısı Nuri A.'nın ise hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.