İzmir Merkezli DEAŞ Operasyonunda 35 Kişi Yakalandı
İzmir merkezli dört ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı. 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 09:39, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 10:16
İzmir merkezli 4 ilde, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 35'i yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörle Mücadele Çalışmaları
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 45 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Eş Zamanlı Operasyonlar ve Sonuçları
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir, Adana, Osmaniye ve Manisa'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda 35 şüpheli yakalandı. Bir zanlının yurt dışında olduğu tespit edilirken, 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.