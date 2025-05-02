Dolar/TL Yeni Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 38,5640 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 38,4480'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 38,5640 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 43,7270'ten ve sterlin/TL yüzde 0,8 primle 51,4650'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 99,86 seviyesinde bulunuyor.ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine yönelik alınan sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD ekonomisinin 2022'den bu yana ilk kez daralma yaşamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında izleyeceği yol haritası merak edilirken, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri yakından takip ediliyor.

Analistler, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinden alınacak sinyallerde Banka'nın gelecekte atabileceği adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.