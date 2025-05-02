Kapıkule'de 87 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan bir operasyon sonucunda, X-ray taramasından geçirilen bir otobüste **87 kilo 752 gram uyuşturucu** ele geçirildi.

Yurda girmek üzere Kapıkule'ye gelen otobüs, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerince, Ticaret Bakanlığı'nın sistemlerinden yapılan analiz çalışmasında riskli görüldü. Araç, X-ray taramasına sevk edildi.

Şüpheli yoğunluk tespit edilen otobüs, ekipler tarafından dedektör köpek **"Jeff"** ile arandı. Araçta gizli bölmelere yerleştirilmiş **93 pakette 87 kilo 752 gram uyuşturucu** ele geçirildi. Gözaltına alınan ikisi otobüs şoförü olmak üzere üç şüpheli, gümrükteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.