Manisa'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 10:33, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 10:33
Manisa'nın Akhisar ilçesinde S.D.'nin kullandığı yolcu otobüsü, Medar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.