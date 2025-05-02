Malatya'da iki araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Çolaklı mevkiinde meydana geldi. A.B. idaresindeki hafif ticari araç ile B.Ç.'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ DE YARALI

Kazada B.Ç. ile E.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.