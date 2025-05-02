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43 Yıllık Öğretmen Yahya Gülhan'a Duygusal Veda

Sakarya'da 43 yıllık öğretmen Yahya Gülhan, duygusal bir törenle emekli edildi. Öğrenciler ve meslektaşları alkışlarla uğurladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 11:24, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 11:38
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Sakarya'nın Karasu ilçesi unutulmaz bir veda törenine sahne oldu. Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nun sevilen Fen Bilimleri Öğretmeni Yahya Gülhan, 43 yıllık meslek hayatını coşkulu bir törenle noktaladı. Öğrenciler, meslektaşları ve okul idaresi, koridorlarda alkışlar ve konfetiler eşliğinde Gülhan'a unutulmaz anlar yaşattı.

Alkışlarla Duygusal Veda

43 yıldır binlerce öğrenciye rehberlik eden Yahya Gülhan, okul koridorlarında öğrencileri ve meslektaşları tarafından oluşturulan alkış tünelinden geçti. Konfetilerle renklenen veda anları, hem sevinç hem de hüzün dolu anlara sahne oldu. Törende çiçek takdim edilen Gülhan, gözyaşlarına hakim olamayarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:"43 yıl boyunca bu kutsal mesleği büyük bir aşkla yaptım. Her öğrencimde ayrı bir iz bıraktım. Bu sevgiyle uğurlanmak benim için en büyük onur."

43 Yıllık Başarı Dolu Bir Kariyer

Yahya Gülhan, meslek hayatı boyunca sayısız öğrenci yetiştirdi, eğitim projelerinde yer aldı ve pek çok ödüle layık görüldü. Hem akademik hem de insani değerleriyle öğrencilerine örnek olan Gülhan, emekli olmasına rağmen eğitimden kopmayacağını belirtti. Öğrenciler ve meslektaşları, onu "ilham veren bir öğretmen" olarak tanımladı.

Katılımcılardan Duygu Dolu Mesajlar

Veda törenine okul müdürü, öğretmenler, eski ve yeni öğrenciler ile veliler de katıldı. Okul Müdürü törende yaptığı konuşmada, "Yahya hocamız sadece bir öğretmen değil, okulumuzun manevi direğiydi. Onun yetiştirdiği nesiller sayesinde ülkemiz daha aydınlık bir geleceğe yürüyor" dedi.

Veda Anları Görsellerle Ölümsüzleşti

Tören sırasında çekilen fotoğraflar ve videolar, öğretmenler ve öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşılırken, binlerce beğeni ve yorum aldı. Öğrenciler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda "Seni asla unutmayacağız hocam" mesajlarıyla Gülhan'a sevgilerini iletti.

Eğitimden Kopmayacağım

Emekliliğe uğurlanmasına rağmen öğretmenlik tutkusunun sürdüğünü belirten Gülhan, "Eğitim hayatım bitmiyor, gönüllü projelerle gençlere destek olmaya devam edeceğim" diyerek, eğitime olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.43 yıllık özverili hizmetinin ardından alkışlar ve gözyaşlarıyla uğurlanan Yahya Gülhan, Karasu'da örnek bir öğretmen olarak hafızalarda yer etti. Eğitim emekçilerine gösterilen bu sevgi, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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