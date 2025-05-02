Artvin'de heyelan anı kamerada

Artvin'in Yusufeli ilçesine yol çalışması sırasında heyelan meydana geldi. Heyelan öncesinde toprak hareketliliğini ve sesi fark eden çalışanlar bölgeden uzaklaştı.

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