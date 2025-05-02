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Afyonkarahisar'da Düğün Masraflarına Yeni Düzenlemeler

Afyonkarahisar'daki beldeler, düğün masraflarını azaltmak için yeni kararlar aldı. Belediyeler, vatandaşların yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 12:17, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 12:19
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Afyonkarahisar'da Düğün Masraflarına Yeni Düzenlemeler

Afyonkarahisar'a bağlı Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz beldelerinde, yüksek düğün maliyetlerine yönelik şikayetler üzerine, belediye encümenleri masrafları azaltmak için yeni tavsiye kararları aldı. Afyonkarahisar Valiliği'nin **2025 Aile Yılı** kapsamında düzenlediği toplantıya, il genelindeki yerel yöneticiler ve muhtarlar katıldı. Toplantı sonrası, vatandaşların talepleri doğrultusunda üç belde belediyesi, düğünlerin ailelere ağır yük oluşturduğunu gerekçe göstererek kararlar aldı.

Kıyafet ve Ayakkabı Alınmayacak

Kararlarda, **Geline 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe takılacak. Gereksiz kıyafet ve ayakkabı alınmayacak.** **Dürü** hediyesi dağıtılmayacak. Hamam organizasyonları kaldırılacak.

Düğün 3 Günden 1 Güne Düştü

Düğün süresi 3 günden 1 güne indirilecek. Yemek bir gün ikram edilecek. Alkol servisi yapılmayacak. Havaya ateş edilmeyecek maddeleri yer aldı. Kararlar, belediyelerce halka duyuruldu.Çayırbağ Belediye Başkanı Ender Kiraz, düğün ve asker eğlenceleri için aldıkları kararların belde halkından olumlu tepki aldığını belirtti. Kiraz, **Bazı vatandaşlar maddi yük altında kalıyordu. Asker eğlencesi için kredi çekenler bile vardı. Biz masrafları en aza indirmeyi hedefledik. Bu kararların diğer belediyelere örnek olmasını umuyoruz** dedi. Sülümenli Belediye Başkanı Hüseyin Varol, kararlarla düğün masraflarının yarı yarıya azalacağını ifade etti.Yeni evlenen Emre Tıkır, düğünün bir günde tamamlanması ve düşük masraflardan memnuniyetini dile getirdi. Gelin Büşra Tıkır ise, eskiden 8-10 bilezik takılırken, kendisinin fazla takı istemediğini belirtti.

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