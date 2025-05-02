Ava Giden 24 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu

Kayseri'de Ava gidiyorum diyerek evinden ayrılan ve 2 gündür haber alınamayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi B.İ.'nin cansız bedeni bulundu.

Üniversite Öğrencisi B.İ.'nin Kayıp Haberi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Matematik Bölümü'nde 4. sınıf öğrencisi olan B.İ., iddiaya göre ava gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Arama Çalışmaları ve Sonuçları

Ailesinin haber vermesi üzerine kayıp genç için arama çalışmaları başlatıldı. Telefon sinyaline Kocasinan ilçesine bağlı Boğazköprü Mahallesi'nde ulaşılan B.İ.'yi aramak için çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı. En son Boğazköprü mevkide görülen B.İ.'yi bulmak için AFAD öncülüğünde, JAK, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği olmak üzere toplam 80 kişilik ekip katılarak arama çalışması yaptı.Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda İncesu ilçesine bağlı Süksün Mahallesi kırsalında 24 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. İncelemelerin ardından B.İ.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma Süreci

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.