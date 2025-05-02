Marmara Denizi'nde 3,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Marmara Denizi'nde saat 11.30'da 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Adalar açıklarında yaşanan sarsıntı 6,26 kilometre derinlikte gerçekleşti. İstanbul Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan sarsıntılar sürüyor. Saat 11.30'da bir deprem daha kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adalar açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,2 olarak açıkladı.

Adalar Açıklarında Deprem

Deprem 6,26 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremi hisseden İstanbullular, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.