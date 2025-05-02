Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü!
Zonguldak'ta fırını çalıştırırken elektrik akımına kapılan işçi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 12:58, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 12:59
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Kışla Mahallesi'ndeki fırında çalışan Emrah Özmen (32), fırını çalıştırırken elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özmen, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.