Ankara Sincan'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Kaza, saat 07.00 civarında Pınarbaşı Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Y.Y. kontrolündeki 06 CRZ 467 plakalı minibüs, kavşaktan dönüş yapan İ.K.'nin kullandığı 06 HC 467 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri de dahil olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, minibüsün kavşaktan dönüş yapan otomobille çarpışması sonucu 3'ü ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

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