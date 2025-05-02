Bursa'da Polislere Saldıran 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şüpheliler , polislere kimliklerini vermeyip, direndi. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, polislere saldırıp, darp girişiminde bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net