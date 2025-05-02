Aydın Merkezli Kripto Dolandırıcılığı Operasyonu: 9 Gözaltı

Aydın merkezli dört ilde yüksek kazanç vaadiyle kripto para borsası dolandırıcılığı operasyonunda dokuz kişi gözaltına alındı.

MASAK raporlarında, şüphelilerin hesaplarında 292 milyon 803 bin liralık hareketlilik olduğu, kripto para cüzdanlarının işlem hacminin ise 11 milyar 180 milyon TL'yi bulduğu tespit edildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü **'Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama'** soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Aydın merkezli Antalya, Ankara ve Karabük'te şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda H.K., A.C., A.E., B.D., H.T., Ç.K., S.Ö., H.K. ve O.C.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri, çok sayıda kripto cüzdan ve kripto borsaları arası transferle akladıkları belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporlarında, şüphelilerin hesaplarında 292 milyon 803 bin liralık hareketlilik olduğu, kripto para cüzdanlarının işlem hacminin ise 11 milyar 180 milyon TL'yi bulduğunun tespit edildiği belirtildi.