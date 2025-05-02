Merkez Bankası Rezervleri Son Dönemin En Düşük Seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerinin 25 Nisan haftasında 5 milyar 506 milyon dolar azalarak 141,05 milyar dolara gerilediği hesaplandı. Böylece rezervler 17 Mayıs 2024 haftasından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası verilerine göre, bu haftada döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 8,9 azalarak 51,6 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,5 azalarak 81,8 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,1 artarak 7,66 milyar ABD doları oldu.Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervi ise 35,01 milyar dolara geriledi. Net rezervler bir önceki hafta 38,63 milyar dolar seviyesindeydi.

14 Şubat Haftasında Zirveye Çıkmıştı

Merkez Bankası'nın verilerine göre, rezervler 14 Şubat haftasında 173,15 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.