Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin enerji sektöründeki önemli gelişmelere dikkat çekti. "Enerjide şeytanın bacağını kırdık" ifadesini kullanan Erdoğan, Gabar bölgesindeki petrol üretiminin günlük 81 bin varili geçtiğini belirtti. Muhalefetin her seçimde dalga geçtiği bu bölgede, toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleştirildiğini vurguladı.

Enerji Güvenliğinde Türkiye'nin Stratejik Konumu

Erdoğan, zirvenin ülkeler arası iş birliğine önemli katkılar yapacağını ve Türkiye'nin enerji kaynaklarına yakınlığı ile stratejik bir yere sahip olduğunu belirtti. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı yapmak için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Gabar'da Üretim Hedefleri

"GABAR'DA HEDEF, GÜNLÜK 100 BİN VARİL" açıklamasında bulunan Erdoğan, Gabar bölgesinde günlük üretim hedefinin 100 bin varil olduğunu söyledi. Türkiye genelinde petrol üretiminin 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdığını ve yurt dışındaki petrol sahalarında da 40 bin varillik üretimin sürdürüldüğünü belirtti.Türkiye'yi doğalgaz arama alanında küresel bir güç haline getirme hedeflerinin altını çizen Erdoğan, binlerce yıllık tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir millet olduklarını vurguladı. "Kimsenin toprağında, kaynaklarında hiçbir zaman gözümüz olmadı" diyen Erdoğan, hakka ve adalete uygun hareket ettiklerini ifade etti.