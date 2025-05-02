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e-YDS cumartesi günü 4 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/6) 3 Mayıs Cumartesi günü 4 ilde gerçekleştirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 15:13, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 15:14
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e-YDS cumartesi günü 4 ilde yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 46 e-Sınav salonunda İngilizce olarak uygulanacak sınav, saat 13.45'te başlayacak.

Saat 13.30'dan sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave süre kullanabilecek.

Sınav günü kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sınava 5 bin 267 aday başvurdu. Sınavda emniyet personeli dahil 319 kişi görev yapacak. Yıl içerisinde düzenli olarak yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavları, dil yeterliliğini ölçen önemli sınav uygulamaları olmayı sürdürüyor. Cumartesi düzenlenecek sınavla bu yıl dördüncü kez İngilizce olarak e-YDS gerçekleştirmiş olacağız. Adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."

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