Bakan Bayraktar: Enerjide merkez ülke olan bir Türkiye hedefliyoruz

Bakan Bayraktar, Turkuvaz Medya Grubunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ana oturumunda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 23 yılda ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyon ile her alanda başlattığı atılım hamlelerinin Türkiye'nin adeta kaderini değiştirdiğini ve değiştirmeye de devam ettiğini kaydeden Bayraktar, "2017'de hayata geçirdiğimiz Milli Enerji ve Maden Politikası ile başta petrol ve doğal gaz olmak üzere yer altı zenginliklerimizi ekonomimize kazandırmak adına çok önemli projeleri hayata geçirmeye başladık. En önemli ithalat kalemlerimiz olan petrol ve doğal gazı, kendi milli imkan ve kabiliyetlerimizle, kendi gemilerimizle, kendi ekipmanlarımızla ve yine yetişmiş insan kaynağımızla arayacağız, varsa bulacağız ve üreteceğiz diyerek yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, sektör için kısa sayılabilecek bir süre içinde netice almaya başladıklarına dikkati çekerek, "2020'de yani pandeminin tam ortasında, kararlılıkla ve inançla yaptığımız çalışmaların sonucunda Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Bu aynı zamanda 2020'de dünyada offshore'da yapılan en büyük gaz keşfi oldu. Doğal gazı yine rekor bir zamanda, 3 yıldan kısa bir sürede denizin altından çıkardık, 170 kilometre mesafedeki karaya ulaştırdık, Filyos'a getirdik." dedi. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının Nisan 2023'te devreye alındığını anımsatan Bayraktar, "Bugün itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'nda projenin 1'inci fazını tamamlamış durumdayız. Üretimimizi hızlı bir şekilde arttırmak, 2026'da projenin 2'nci fazı ile üretimi 2 katına çıkarmak, 2028 yılında da 3'üncü faz ile de mevcut üretimi 4 katına çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

"Yeni keşifler için 7/24 esaslı olarak çalışmaya devam ediyoruz"

Bayraktar, Milli Enerji ve Maden Politikasının bir diğer önemli hedefinin "gidilmedik, aranmadık hiçbir yer kalmayacak hedefi" olduğuna değinerek, şöyle devam etti: "Bu strateji doğrultusunda bir dönem adı terörle anılan Gabar'da 2021'de Türkiye'nin en büyük petrol keşfine imza attık. Bugün Gabar, ülkemizin adeta üretim ve istihdam üssü haline geldi. Özellikle bölgedeki gençlerimize yepyeni bir iş imkanı getiren Gabar petrolü ile Şırnak, artık göç veren değil göç alan bir cazibe merkezine dönüşüyor. Terörsüz Türkiye idealimiz Gabar'da çok daha büyük bir anlam buluyor. Üretimimizi her geçen gün artırıyor, yeni Gabar'lar yeni keşifler için de 7/24 esaslı olarak çalışmaya devam ediyoruz." Sadece "Mavi Vatan'da", kara alanlarında değil farklı coğrafya ve kıtalarda da işbirlikleri geliştirdiklerine dikkati çeken Bayraktar, "Azerbaycan'da, Irak'ta, Rusya'da mevcut ortak olduğumuz projelerin yanında yeni projelerle yeni ortaklıklara hazırlanıyoruz. Libya'da, Irak'ta, Pakistan'da, Hazar bölgesinde aktif bir enerji diplomasisi yürütüyoruz. Türkiye olarak kazan kazan anlayışı ile hem ülkemize hem de işbirliği içinde olduğumuz ortaklarımıza ve o ülkelerin ekonomilerine katkı yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerjide Tam Bağımsızlık Hedefi

"Türkiye'yi enerjide tam bağımsız kılma" hedefi Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye'yi enerjide tam bağımsız kılma" hedefine doğru kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bunun için ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelini en üst düzeyde kullanmayı, güneş ve rüzgarda bugün dünyada 11'inci sırada olan ülkemizi 2035'te 120 bin megavat güneş ve rüzgar kapasitesine ulaştırmayı, deniz üstü offshore rüzgarı hayata geçirmeyi, ankonvansiyonel petrol ve gaz üretimiyle başta Diyarbakır ve Trakya olmak üzere oyun değiştirici hamleleri hızlı bir şekilde sahada uygulamaya başlıyoruz. Nükleer enerji santrallerini devreye almış, güçlü iletim ve dağıtım altyapısına, komşularıyla yüksek enterkonneksiyon kapasitesine sahip, İstanbul Finans Merkezi'nde elektrik, doğal gaz ve emtia ticaretinin yapıldığı ticaret borsası ile enerjide merkez ülke olan bir Türkiye hedefliyoruz." Bayraktar, bu hedefe ulaşma noktasında madenlerin taşıdığı önemi vurgulayarak, "Son dönemde küresel ölçekte yaşanan salgın, iklim değişikliği ve jeopolitik krizler bu alanda yeni bir yaklaşımı ve bakış açısını zorunlu kılıyor. Ülke olarak sahip olduğumuz maden potansiyelini ekonomiye kazandırmak için 'Önce İnsan, Sonra Çevre ve Sonra Katma Değerli Madencilik' vizyonuyla hareket ediyoruz. Özellikle bor madeni gibi çok güçlü olduğumuz alanlarda katma değerli üretime yoğunlaşmış durumdayız. Ciddi bir ithalat kalemimiz olan altında üretimimizi artırmaya odaklanıyoruz." diye konuştu. Petrol ve doğal gazda olduğu gibi sadece Türkiye'de değil yurt dışında da maden üretimini hedeflediklerini belirten Bayraktar, "Nijer'de ruhsat sahibi olduğumuz altın sahalarından ilk üretimimizi bir yıl içinde gerçekleştireceğiz." dedi. Bayraktar, dünya ekonomisinin ve yaşanan teknolojik dönüşümün en kritik yapı taşlarından biri haline gelmiş nadir toprak elementleri alanında Türkiye'yi önemli bir tedarikçi konumuna getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.