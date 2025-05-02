3 Günlük İşçi Elektrik Akımına Kapılarak Öldü
Zonguldak Ereğli'de elektrik akımına kapılan Emrah Özmen hayatını kaybetti. İş kazası sonrası iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 17:18, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 17:20
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 3 gün önce işbaşı yaptığı imalathanede elektrik akımına kapılan Emrah Özmen (32), hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Unlu mamuller imalathanesinde çalışan Emrah Özmen, elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi ile ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Özmen, kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi M.Ö., gözaltına alındı. Evli olan Özmen'in 3 gün önce işbaşı yaptığı, cenazesinin yarın öğle vakti Ortaköy köyünde toprağa verileceği öğrenildi.