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Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye İçin Kararlıyız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması, ülkemizin "iç cephe"sinin güçlenmesine stratejik katkılar sağlayacaktır. Cumhuriyetimize ve demokratik siyasete güçlü bir siyasi enerji verecektir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 18:24, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 18:51
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Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye İçin Kararlıyız

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden 'Terörsüz Türkiye' mesajı verdi.

Çelik'in Paylaşımındaki Önemli Mesajlar

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizde "iç cephe"nin güçlendirilmesi çağrısı, giderek istikrarsızlaşan dünyada ülkemizin değerlerinin ve kazanımlarının korunması ve ileriye taşınması iradesidir." Bunun yakın bölgemizdeki yansıması ise bölge halkları ve devletleri arasında "kardeşlik cephesi"nin güncellenerek inşa edilmesidir. Emperyalist paylaşım savaşları ile "dünyayı cehenneme çevirmeye çalışanlar"a karşı, insanlığın ve tüm kardeş halkların hakkının ve hukukunun korunmasıdır bu.

"Terörsüz Türkiye" Hedefi ve Stratejik Katkıları

"Terörsüz Türkiye" hedefi tüm boyutlarıyla bu gelişmelerin siyasi çatısıdır. Bu hedefe ulaşılması, ülkemizin her türlü siyasi kaos projesine karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayacağı gibi, yakın coğrafyamız için de ilham kaynağı olacaktır. Yakın coğrafyamızda birtakım güçlerin terör örgütlerini kullanarak "vekalet savaşları" üretmelerinin engellenmesi için imkan doğacaktır. Böylece bu odakların yakın bölgemizde çeşitli etnik ve mezhep grupları arasında çatışma üretme zemini ellerinden alınacaktır. Bu da yakın bölgemizdeki tüm toplumsal ve siyasi dinamikler arasında daha sağlıklı diyalog kanallarının kurulmasına imkan verecektir.

Kampanyalara Karşı Duruş

"Terörsüz Türkiye" hedefinin tüm boyutlarını ve ilkelerini şimdiye kadar en net cümlelerle defalarca açıkladık. Buna rağmen bazı çevrelerin karalama kampanyasının devam ettiğini görüyoruz. Hedefe ulaşılmasını engellemek için siyasi sis bombaları atanların ve provokasyon üretenlerin farkındayız. Bu kampanyaları yürütenlerin yakın bölgemizdeki gelişmeleri doğru okuyamadığı, hatta temel gerçekler konusunda doğru bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. Bu yaklaşımlara sahip olanların yakın bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği şartları yönlendirmeye dönük bir siyasi çerçevesi ve siyasi pusulası da yoktur.

Stratejik Katkılar ve Cumhuriyetimize Etkileri

"Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşılması, ülkemizin "iç cephe"sinin güçlenmesine stratejik katkılar sağlayacaktır. Cumhuriyetimize ve demokratik siyasete güçlü bir "siyasi enerji" verecektir. Özünde kaderdaşlık olan vatandaşlığımızı, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri ekseninde tazeleyen imkanları üretecektir.

Kardeşlik Cephesinin İnşası

"Terörsüz Türkiye" hedefine şimdiye kadar defalarca altını çizdiğimiz ilkeler çerçevesinde ulaşılmasıyla beraber, çivisi çıkan dünyaya karşı bölgemizde "kardeşlik cephesi"nin yeni bir güçle inşa edilmesiyle cevap verme imkanı doğacaktır.

PKK'nın Kendini Feshetmesi Çağrısı

İmralı'dan yapılan PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakması gerektiğine dair çağrı, terörün tüm illegal ve silahlı unsurlarıyla bitmesine ve terör örgütünün dış odakların "vekalet savaşları"nın parçası olmaktan çıkmasına dönük bir aşamaya geçmelidir.Terör örgütünün silah bırakmasına ve kendini feshetmesine dönük olarak önümüzdeki günlerde gelişebilecek her olumlu adım, bir sonraki olumlu adımı çağıracaktır. Her aşamayı titizlikle takip ediyoruz.

Tarihi Süreç ve Devlet Politikası

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi ve stratejik çağrısı ile başlayan süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle "devlet politikası" haline gelmiştir. Partiler arasındaki ziyaret trafiği sürecin siyasi oksijenini artırmış ve zeminini güçlendirmiştir.Cumhuriyetimizin sorunları çözme konusundaki demokratik kapasitesi yüksektir. Türkiye Cumhuriyeti, "tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" ilkesi esasında, millet şuuru ve devlet aklı ile GÜNDEMİNE HAKİMDİR".

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