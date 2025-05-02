Aliağa Liman Başkanlığı Rüşvet Davasında 17 Tahliye

Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
660 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de
660 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de
Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti
Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti
Mülakata Giren Adaydan YÖK'e Övgü: İnsana Kıymet Veren Kurum
Mülakata Giren Adaydan YÖK'e Övgü: İnsana Kıymet Veren Kurum
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Marmara Denizi'nde 3,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Marmara Denizi'nde 3,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Ticaret Bakanı Nisan Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
Ticaret Bakanı Nisan Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan Ürün Belli Oldu
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan Ürün Belli Oldu
Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Pazartesi Açıklanıyor
Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Pazartesi Açıklanıyor
Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu yağış uyarısı
Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu yağış uyarısı
Türkiye, Afrika Kalkınma Fonu Desteğini Artırıyor
Türkiye, Afrika Kalkınma Fonu Desteğini Artırıyor
İstanbul Valisi Gül'den Dolandırıcılık Uyarısı
İstanbul Valisi Gül'den Dolandırıcılık Uyarısı
DMM: CHP Şoförü Hakkındaki İddialar Asılsız
DMM: CHP Şoförü Hakkındaki İddialar Asılsız
Seferberlik Eğitimine Katılanlara Yeni Özlük Hakları
Seferberlik Eğitimine Katılanlara Yeni Özlük Hakları
Otel Faciasında Skandal Detay: Önce Araçlar Kurtarıldı
Otel Faciasında Skandal Detay: Önce Araçlar Kurtarıldı
Bakan Kurum'dan Özel'e: Gözlerindeki Bandı Çıkar, Hakikati Gör
Bakan Kurum'dan Özel'e: Gözlerindeki Bandı Çıkar, Hakikati Gör
Gazze'den Dünyaya Çağrı: Açlıktan Ölen Çocukları Kurtarın
Gazze'den Dünyaya Çağrı: Açlıktan Ölen Çocukları Kurtarın
Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı: Bu İllerde Bu Geceye Dikkat!
Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı: Bu İllerde Bu Geceye Dikkat!
Bakan Yerlikaya Açıkladı: 1 Mayıs'ta 409 Kişi Gözaltına Alındı
Bakan Yerlikaya Açıkladı: 1 Mayıs'ta 409 Kişi Gözaltına Alındı
Bakanların 'Kanal İstanbul' Açıklamaları Çelişti Mi?
Bakanların 'Kanal İstanbul' Açıklamaları Çelişti Mi?
78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını böyle başlamış
78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını böyle başlamış
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Aliağa Liman Başkanlığı Rüşvet Davasında 17 Tahliye

İzmir'de Aliağa Liman Başkanlığı'ndaki rüşvet iddialarına ilişkin 68 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme tutuklu 17 sanığın tahliyesine, adli kontrol şartı bulunan 11 kişinin de adli kontrollerinin kaldırılmasına hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 18:48, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 18:51
Yazdır
Aliağa Liman Başkanlığı Rüşvet Davasında 17 Tahliye

İzmir'deki Aliağa Liman Başkanlığı'ndaki rüşvet iddialarına ilişkin 23'ü tutuklu 68 sanığın yargılanmasına başlandı. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Haklarındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların beraatına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar A.A., İ.A., A.S., S.Ö., İ.K., E.G'nin tutukluluk halinin devamına, diğer tutuklu 17 sanığın tahliyesine, adli kontrol şartı bulunan 11 kişinin de adli kontrollerinin kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Olayın Detayları

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlar büro amirlikleri ekipleri, Aliağa Liman Başkanlığı'nda görevli memurlar ile gemi acentesi şirketleri çalışanları arasında, gemilerin geliş-gidiş zamanlarının belirtilen saatlerde olmaması, gemi personelinin mesleki yeterlilik seviyelerini gösteren belgelerin bulunmaması, gemilerin getirmiş olduğu konteyner sayılarındaki tutarsızlıklar gibi konulara cezai işlem uygulamak yerine, göz yumma karşılığında hesaptan ve elden para alışverişi olduğunu tespit etmişti.Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, fiziki ve teknik takip çalışmaları, kamera görüntüleriyle işlemleri belirleyen ekipler, 22 Ekim 2024'te İzmir, Mardin, Manisa ve Tokat'ta operasyon düzenlemiş, 6'sı limanda görevli memur, 28'i acente çalışanı olmak üzere 34 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 23'ü tutuklanmış, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca 23'ü tutuklu 68 sanık hakkında rüşvet almak ve rüşvet vermek suçlarından her bir suç için 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber