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Belediye başkan yardımcısına saldıran belediye çalışanı tutuklandı

Edirne Belediyesi'nde yaşanan tartışma sonrası Başkan Yardımcısı Öktem'e saldıran belediye çalışanı T.U. tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 18:55, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 19:42
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Belediye başkan yardımcısına saldıran belediye çalışanı tutuklandı

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem'i darbeden belediye çalışanı T.U. tutuklandı. İddiaya göre Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, Öktem ve T.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma esnasında T.U, Öktem'i darbetti. Öktem, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek T.U'dan şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan T.U. emniyetteki ifadesinin ardından Edirne Adliyesine getirildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe kamu görevlisini kasten yaralama suçundan tutuklandı.

Taybıllı'nın olaya ilişkin açıklaması

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, yaptığı yazılı açıklamada, belediye başkan yardımcılarından birine yönelik fiili saldırıyla gündeme gelen olayın herkesi derinden üzdüğünü belirtti. Taybıllı, şunları kaydetti: Görevini yürüten bir seçilmişe yönelik fiziki müdahale, hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez. Şiddet, toplumsal barışı zedeleyen ve demokratik hukuk düzeniyle asla bağdaşmayan bir tutumdur. Söz konusu olay adli mercilere intikal etmiş olup, süreci dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Yargı makamlarının gerekeni yapacağına dair inancımız tamdır.Partimiz, görev yapan herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesini, sorunların hukuk ve diyalog zemininde çözülmesini savunmaktadır. Bu çerçevede, olayın tarafı kim olursa olsun, şiddet eylemlerinin karşısında durmaya ve kamuoyuna karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz.

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