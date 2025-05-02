Gaziantep'te sosyal medyada silah teşhir eden 2 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformu X üzerinden M.Ö. arkadaşı M.S. ile dün silah teşhir ettiği görüntüleri paylaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan incelemede, M.Ö'nün "müstehcenlik", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından daha önce soruşturma geçirdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.