Ordu'da otomobil site bahçesine uçtu: 1 ölü

Kaza, saat 17.00 sıralarında Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yıldızlı'nın idaresindeki (44) 35 AH 3665 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından site bahçesine düştü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ters dönen otomobildeki sürücü Ahmet Yıldızlı'yı araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yıldızlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.