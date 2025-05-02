İHA-SİHA Pilotlarının Eğitim Üssü Isparta

Savunma sanayisinde önemli yere sahip olan İHA (İnsansız Hava Aracı) ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) pilotları, Isparta'da bulunan Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda zorlu bir eğitim süreciyle yetiştiriliyor. Helikopter, planör eğitimlerinin yanı sıra İHA pilotlarının eğitildiği Kara Havacılık Okul Komutanlığı kapılarını basına açtı ve 18 haftalık zorlu eğitim sürecini kamuoyu ile paylaştı. Kara Havacılık Okul Komutanı tarafından karşılanan basın mensupları, okulda görülen teorik ve pratik eğitimleri yerinde gözlemledi ve görüntüledi.

18 Haftalık Eğitim

Teorik eğitimleri veren öğretmen İHA Binbaşı; İHA ve SİHA Uçuş Eğitim Kurulu'nun vazifesinin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İHAS (İHA ve SİHA) kadrolarında 7 gün 24 saat görev yapacak şekilde, en zorlu koşullarda keşif, gözetleme, hedef tespiti, hassas atış yapılması ve müteakibinde hasar tespitiyle farklı insanlı ya da insansız hava araçlarına işaretleme veya hedef tarifi yapabilecek İHAS pilotu yetiştirmek olduğunu söyledi.İHAS Pilot Kursu 18 hafta süreyle yılda 3 dönem halinde icra edilmektedir. Kurslarda 10 hafta temel safha, 5 hafta Emergency (Acil durum) safhası ve 3 hafta taktik safha olmak üzere toplam 720 ders saati eğitim verilmektedir. İHAS pilot kursunda 53 saat İHA uçuşu icra edilmektedir. Kursiyerlerin, temel safha sonunda yalnız uçuş yapabilecek uçuş kabiliyetine ulaşmaları hedeflenmektedir. Silah arkadaşlarımızın bizlere ihtiyaç duyduğu her türlü durumda, en zorlu koşullarda, daima yanlarında olabilmek adına kursiyerlerimizi en iyi İHA pilotu olacak şekilde yetiştiriyoruz.

'Daima Hazırız'

Kursiyerlerden Muhabere Üsteğmen de aldıkları eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bize vermiş olduğu görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek maksadıyla eğitim almaktayız. Bizler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin muharebe sahasındaki en önemli kuvvet çarpanlarından birisi olan İHA sistemlerinde yorulmadan çalışmaya hazırız dedi.

İkinci Adım Simülasyon

Temel eğitimi tamamlayan kursiyerler İHA'lar ile gerçek uçuş yapmadan önce simülasyon odalarında gerçek duruma çok yakın şekilde çeşitli uçuş ve acil durum senaryolarına göre pilotaj yeteneklerini artırıyor. Simülatör eğitimi veren İHA Yüzbaşı, "Kara Havacılık Okulu İHAS Uçuş Eğitim Kurulu'nda modern uçuş eğitim simülatörleri kullanılmaktadır. Böylece gerçek uçuşta yaşanabilecek acil durumlar, çok daha ekonomik ve risksiz olarak gösterilir ve uygulatılır. Eğitimde simülatör sistemlerinin kullanılması zaman tasarrufu ve maliyet etkinliğini artırmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri İHAS personelinin son yıllarda aldıkları tüm görevlerden başarı ile çıkmalarında eğitimin rolü büyüktür" sözlerine yer verdi.

Son Kontroller Titizlikle Yapılıyor

İHA'ların uçuş öncesi son kontrolleri Yer Kontrol İstasyonu'nda kursiyerlere ayrıntılı olarak anlatılıyor. İHA Binbaşı, insansız hava aracının sevk ve idaresinin yapıldığı istasyonda simülatörle desteklenen eğitimin gerçek uçuşlar ile pekiştirildiğini ifade etti. Binbaşı, konu hakkında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:"Her türlü görevin titizlikle planlanması ve icrası için uçuş öncesi brifinglerde öğretmen pilotlar tarafından görev açıklanır ve görevin başarılmasının planı yapılır. En son karşılıklı sorular ile görevin anlaşılırlığı gözden geçirilir. Uçuş öncesi brifing sonrası hava aracının fiziksel kontrolleri ve uçuş hazırlıkları yapılarak göreve hazır hale getirilir. Uluslararası uçuş kuralları ve konuşma tekniklerini okulda öğrenme imkanı bulan pilot adayları her türlü uçuş koşullarında ve uluslararası hava sahalarında uçabilecek seviyeye gelir. Biz Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın öğretmenleri olarak teknolojiyle değişen dünyayı takip ediyor ve kursiyerlerimizi bu gelişmeler ışığında yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kahraman TSK'nın İHA pilotları olarak bizler; atalarının izinde onların mirasına sahip çıkmak adına düşmana korku, dosta güven vermek için durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz"

İHA'lar Nasıl Bir Özelliğe Sahip

Muharebe sahalarında orduya önemli katkılar sağlayan İHA'lar hakkında bilgilerini aktaran İHA Yüzbaşı, "İnsansız hava aracı; içerisinde pilot bulunmaksızın yerde konuşlu uçuş mürettebatı tarafından uzaktan sevk ve idare edilen, farklı otonomi seviyelerini kullanan, üzerindeki faydalı yükler vasıtasıyla keşif, gözetleme ve ateş desteğinin yanı sıra deprem, orman yangını gibi doğal afetlere destek görevlerini icra edebilen, görev sonrası üsse dönerek müteakip defalar kullanılabilen hava araçlarıdır. İHAS'ları mikro, mini, taktik, operatif, stratejik ve muharip olarak çeşitli performans parametrelerine göre sınıflandırmalar yapılmaktadır. Bayraktar TB2-SİHA, farklı türde 4 mühimmat ile 27 bin feet arası irtifalarda ortalama 24 saat görev yapabilen ve taktik sınıfa giren, tamamına yakın yerli sanayi katkısına sahip milli bir İHA'dır. Şu ana kadar yaptığı uçuşlar ile 1 milyon uçuş saatini geçmiştir" dedi.

'Onur Duyuyoruz'

İHAS eğitimi alan kursiyer Piyade Üsteğmen, TSK'nın insansız hava aracı pilot adayları olarak eğitimlerini bu yuvada almaktan ve ülkeye hizmet edecek olmalarından dolayı onur duyduklarını ifade etti. Kara Havacılık Okulu İHAS eğitimleri ile ilgili basın bilgilendirmesi, İHA Bayraktar TB2'nin pistte taksi görevi yapması ile sona erdi.