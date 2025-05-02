Bakan Güler: Türkiye Her Türlü Oldubittiye İzin Vermeyecek

Yargıtay'dan, FETÖ Çatı Davasına İlişkin Bozma Kararı
Yargıtay'dan, FETÖ Çatı Davasına İlişkin Bozma Kararı
İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonunda 6 Tutuklama
İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonunda 6 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı
Rekabet Kurulu'ndan iki dev su markasına ceza
Rekabet Kurulu'ndan iki dev su markasına ceza
Engel Tanımayan Öğretmen: Emre Aslan Milli Formayla Sahalarda
Engel Tanımayan Öğretmen: Emre Aslan Milli Formayla Sahalarda
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
660 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de
660 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de
Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti
Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti
Mülakata Giren Adaydan YÖK'e Övgü: İnsana Kıymet Veren Kurum
Mülakata Giren Adaydan YÖK'e Övgü: İnsana Kıymet Veren Kurum
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Ticaret Bakanı Nisan Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
Ticaret Bakanı Nisan Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan Ürün Belli Oldu
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan Ürün Belli Oldu
Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Pazartesi Açıklanıyor
Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Pazartesi Açıklanıyor
Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu yağış uyarısı
Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu yağış uyarısı
Türkiye, Afrika Kalkınma Fonu Desteğini Artırıyor
Türkiye, Afrika Kalkınma Fonu Desteğini Artırıyor
İstanbul Valisi Gül'den Dolandırıcılık Uyarısı
İstanbul Valisi Gül'den Dolandırıcılık Uyarısı
DMM: CHP Şoförü Hakkındaki İddialar Asılsız
DMM: CHP Şoförü Hakkındaki İddialar Asılsız
Seferberlik Eğitimine Katılanlara Yeni Özlük Hakları
Seferberlik Eğitimine Katılanlara Yeni Özlük Hakları
Otel Faciasında Skandal Detay: Önce Araçlar Kurtarıldı
Otel Faciasında Skandal Detay: Önce Araçlar Kurtarıldı
Bakan Kurum'dan Özel'e: Gözlerindeki Bandı Çıkar, Hakikati Gör
Bakan Kurum'dan Özel'e: Gözlerindeki Bandı Çıkar, Hakikati Gör
Gazze'den Dünyaya Çağrı: Açlıktan Ölen Çocukları Kurtarın
Gazze'den Dünyaya Çağrı: Açlıktan Ölen Çocukları Kurtarın
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Güler: Türkiye Her Türlü Oldubittiye İzin Vermeyecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Unutmayınız ki Kıbrıs'ın sahip olduğu stratejik konum da dikkate alındığında Türk askerinin buradaki varlığı sadece Ada'nın değil bölgedeki genel güvenlik ve istikrarın devamı bakımından da kritik önemdedir. Özellikle enerji kaynaklarının keşfiyle birlikte; çeşitli aktörlerin Kıbrıs'ın güneyinde siyasi, askeri ve ekonomik faaliyetlerini artırmaya çalıştığını vurguladı. Türkiye'nin herhangi bir oldubittiye kesinlikle izin vermeyecek." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 23:33, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 23:41
Yazdır
Bakan Güler: Türkiye Her Türlü Oldubittiye İzin Vermeyecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK Komuta Kademesi ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarette, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Tümen'de görev yapan Mehmetçiklere de hitap eden Bakan Güler, TEKNOFEST vesilesiyle KKTC'yi ve 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Bakan Güler, Bölgemizde ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı; her geçen gün risk ve tehditlerin arttığı hassas bir süreçten geçiyoruz dedi. Jeopolitik ehemmiyeti yüksek bir coğrafyada bulunan ülkemizin bu kritik süreçte çok yönlü tehdit ve tehlikelere karşı daima güçlü ve uyanık olması gerektiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı olarak ülkemizin bekası, asil milletimizin güvenlik ve huzuru için İstiklal Harbimizden bu yana en kapsamlı ve en etkin faaliyetleri icra ettiklerini ifade etti. Kahraman personelin üstün gayretleri ile yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde ettiklerini söyledi.

Kıbrıslı Soydaşlarımızın Güvenliği Her Zaman Önceliklidir

Bakan Güler, Kıbrıslı vatandaşların güvenliği ve huzurunun her zaman öncelikli olduğunu belirtti. Bu bağlamda, yarım asır önce Kıbrıs Türk'ünün maruz kaldığı zulüm ve baskılar karşısında kahraman ordumuzun büyük bir başarıyla icra ettiği Kıbrıs Barış Harekatı, en başta soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, Ada'daki herkes için güvenlik, barış ve istikrarın anahtarı olmuştur. Ayrıca bu harekat; ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'de tarihi hak ve çıkarlarımızın korunma konusundaki kararlılığımızı da açıkça göstermiştir. Garantör ülke sıfatıyla uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde iki aşamada gerçekleştirdiğimiz bu harekatta Türk askerinin üstün yetenekleri emsalsiz kahramanlığı ve fedakarlığı bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır.

Türkiye, Oldubittiye Kesinlikle İzin Vermeyecek

Bakan Güler, büyük bir kahramanlık örneği sergileyen 39'uncu Piyade Tümenimizin bugünkü mensuplarının tarihi bir vazife icra ettiğini belirtti. Unutmayınız ki Kıbrıs'ın sahip olduğu stratejik konum da dikkate alındığında Türk askerinin buradaki varlığı sadece Ada'nın değil bölgedeki genel güvenlik ve istikrarın devamı bakımından da kritik önemdedir. Özellikle enerji kaynaklarının keşfiyle birlikte; çeşitli aktörlerin Kıbrıs'ın güneyinde siyasi, askeri ve ekonomik faaliyetlerini artırmaya çalıştığını vurguladı. Türkiye'nin herhangi bir oldubittiye kesinlikle izin vermeyeceğini söyledi.

Türkiye, Sahip Olduğu Tüm Hakları Kararlılıkla Kullanacak

Türkiye'nin tarih boyunca Akdeniz'e yön veren güçlerden biri olduğunu ifade eden Güler, Bugün de bu coğrafyada tarihi sorumluluğunu sürdürecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve kendi çıkarlarının korunması için uluslararası hukuka bağlı olarak sahip olduğu tüm hakları kararlılıkla kullanacaktır. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teyit etmeyen hiçbir çözüm formülünün asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Sonuç olarak Türkiye; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik, barış ve istikrar için Ada'da bulunmaya ve kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber