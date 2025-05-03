Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor
Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor
Bakan Yerlikaya'dan Servis Şoförlerine Uyarı!
Bakan Yerlikaya'dan Servis Şoförlerine Uyarı!
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Meteoroloji'den 11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den 11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
'Normal Doğum Oranlarını Artırmak İçin Her Adımı Atacağız'
'Normal Doğum Oranlarını Artırmak İçin Her Adımı Atacağız'
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Yargıtay'dan, FETÖ Çatı Davasına İlişkin Bozma Kararı
Yargıtay'dan, FETÖ Çatı Davasına İlişkin Bozma Kararı
İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonunda 6 Tutuklama
İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonunda 6 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı
Rekabet Kurulu'ndan iki dev su markasına ceza
Rekabet Kurulu'ndan iki dev su markasına ceza
Engel Tanımayan Öğretmen: Emre Aslan Milli Formayla Sahalarda
Engel Tanımayan Öğretmen: Emre Aslan Milli Formayla Sahalarda
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
660 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de
660 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de
Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti
Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti
Mülakata Giren Adaydan YÖK'e Övgü: İnsana Kıymet Veren Kurum
Mülakata Giren Adaydan YÖK'e Övgü: İnsana Kıymet Veren Kurum
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Ticaret Bakanı Nisan Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
Ticaret Bakanı Nisan Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan Ürün Belli Oldu
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan Ürün Belli Oldu
Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Pazartesi Açıklanıyor
Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Pazartesi Açıklanıyor
Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu yağış uyarısı
Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu yağış uyarısı
Türkiye, Afrika Kalkınma Fonu Desteğini Artırıyor
Türkiye, Afrika Kalkınma Fonu Desteğini Artırıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Normal Doğum Oranlarını Artırmak İçin Her Adımı Atacağız'

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sezaryenle doğum oranlarının dünya ortalamasının üzerinde olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın "Normal Doğum Eylem Planı" hazırladığını duyurdu.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 07:45, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 07:57
Yazdır
'Normal Doğum Oranlarını Artırmak İçin Her Adımı Atacağız'

Yeni Şafak'a konuşan Bakan Memişoğlu, "Normal doğum oranlarının artırılması ve gerekli farkındalığın oluşması için her adımı atacağız" dedi.

Albayrak Medya Grubu'nu ziyaret ederek Yeni Şafak'ın gündem toplantısına katılan Bakan Memişoğlu, normal doğumun fizyolojik bir süreç olduğunu, sezaryenin ise bir ameliyat yöntemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Konuya yönelik cinsiyet temelli eleştirilere de değinen Memişoğlu, "Bu bir sağlık meselesi, cinsiyet tartışmasına indirgenmemeli" ifadelerini kullandı. Gebelik sürecinde ebelik sistemine geçileceğini, her annenin son trimesterde bir ebe ile eşleştirileceğini söyleyen Bakan, Haziran ayı sonuna kadar da bu sürecin mobil uygulamayla takip edileceğini belirtti.

Yerli Kalp Akciğer Makinesi (KAM) ile sağlıkta teknoloji devrimi

Sağlık alanındaki teknolojik dönüşüm projelerini de açıklayan Bakan Memişoğlu, ASELSAN ve TÜSEB işbirliğiyle geliştirilen yerli Kalp Akciğer Makinesi (KAM) ile Türkiye'nin sağlıkta "İHA devrimi" yaşadığını belirtti. Yüzde 90'ı yerli üretim olan KAM'ın, kalp ameliyatlarında kalp ve akciğerin görevini geçici olarak üstlendiğini ve bu alandaki dışa bağımlılığı büyük ölçüde azaltacağını söyledi. Klinik çalışmaların yıl içinde tamamlanarak hastanelerde kullanılmasına başlanacağını bildiren Memişoğlu, KAM'ın aynı zamanda önemli bir ihracat potansiyeli taşıdığını da sözlerine ekledi.

Sağlık turizminde hedef 20 milyar dolar

Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Memişoğlu, yıllık 3 milyar dolarlık gelirin yetersiz olduğunu ifade ederek hedefin 20 milyar dolar olduğunu açıkladı. "Kaliteli merkezleri destekleyeceğiz, merdiven altı uygulamaların önünü keseceğiz" dedi.

Aile hekimlerinden hastane randevusu dönemi

Vatandaşlardan gelen hastane randevusu bulamama şikayetlerine de değinen Bakan, aile hekimlerine yüzde 10'luk bir randevu kontenjanı tanındığını ve bu sayede hastalar adına randevu alabileceklerini söyledi. İstanbul'da bu kontenjanın sadece yüzde 2'sinin kullanıldığını ifade eden Memişoğlu, sistemi anlatmakta eksik kalındığını belirtti.

15 bin 343 sözleşmeli personel alınacak

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapmak üzere KPSS sonuçlarına göre 15 bin 343 sözleşmeli personel alınacağını duyuran Bakan Memişoğlu, tercihlerin 2-8 Mayıs 2025 tarihlerinde ÖSYM üzerinden yapılacağını, ayrıca 3 bin 658 sürekli işçi alımı için başvuruların 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacağını aktardı.

Sağlık meslek mensuplarına yeni yetkiler

Hemşireler başta olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Bakan, "12 yıl sonra ilk kez sağlık meslek mensuplarına dair bir mevzuat yayınladık. Artık hemşireler de özel hizmet sunabilecek" diyerek sağlık sisteminin güçlendirilmesi adına yapılan değişiklikleri aktardı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber