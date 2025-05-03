'Normal Doğum Oranlarını Artırmak İçin Her Adımı Atacağız'

Yeni Şafak'a konuşan Bakan Memişoğlu, "Normal doğum oranlarının artırılması ve gerekli farkındalığın oluşması için her adımı atacağız" dedi.

Albayrak Medya Grubu'nu ziyaret ederek Yeni Şafak'ın gündem toplantısına katılan Bakan Memişoğlu, normal doğumun fizyolojik bir süreç olduğunu, sezaryenin ise bir ameliyat yöntemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Konuya yönelik cinsiyet temelli eleştirilere de değinen Memişoğlu, "Bu bir sağlık meselesi, cinsiyet tartışmasına indirgenmemeli" ifadelerini kullandı. Gebelik sürecinde ebelik sistemine geçileceğini, her annenin son trimesterde bir ebe ile eşleştirileceğini söyleyen Bakan, Haziran ayı sonuna kadar da bu sürecin mobil uygulamayla takip edileceğini belirtti.

Yerli Kalp Akciğer Makinesi (KAM) ile sağlıkta teknoloji devrimi

Sağlık alanındaki teknolojik dönüşüm projelerini de açıklayan Bakan Memişoğlu, ASELSAN ve TÜSEB işbirliğiyle geliştirilen yerli Kalp Akciğer Makinesi (KAM) ile Türkiye'nin sağlıkta "İHA devrimi" yaşadığını belirtti. Yüzde 90'ı yerli üretim olan KAM'ın, kalp ameliyatlarında kalp ve akciğerin görevini geçici olarak üstlendiğini ve bu alandaki dışa bağımlılığı büyük ölçüde azaltacağını söyledi. Klinik çalışmaların yıl içinde tamamlanarak hastanelerde kullanılmasına başlanacağını bildiren Memişoğlu, KAM'ın aynı zamanda önemli bir ihracat potansiyeli taşıdığını da sözlerine ekledi.

Sağlık turizminde hedef 20 milyar dolar

Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Memişoğlu, yıllık 3 milyar dolarlık gelirin yetersiz olduğunu ifade ederek hedefin 20 milyar dolar olduğunu açıkladı. "Kaliteli merkezleri destekleyeceğiz, merdiven altı uygulamaların önünü keseceğiz" dedi.

Aile hekimlerinden hastane randevusu dönemi

Vatandaşlardan gelen hastane randevusu bulamama şikayetlerine de değinen Bakan, aile hekimlerine yüzde 10'luk bir randevu kontenjanı tanındığını ve bu sayede hastalar adına randevu alabileceklerini söyledi. İstanbul'da bu kontenjanın sadece yüzde 2'sinin kullanıldığını ifade eden Memişoğlu, sistemi anlatmakta eksik kalındığını belirtti.

15 bin 343 sözleşmeli personel alınacak

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapmak üzere KPSS sonuçlarına göre 15 bin 343 sözleşmeli personel alınacağını duyuran Bakan Memişoğlu, tercihlerin 2-8 Mayıs 2025 tarihlerinde ÖSYM üzerinden yapılacağını, ayrıca 3 bin 658 sürekli işçi alımı için başvuruların 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacağını aktardı.

Sağlık meslek mensuplarına yeni yetkiler

Hemşireler başta olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Bakan, "12 yıl sonra ilk kez sağlık meslek mensuplarına dair bir mevzuat yayınladık. Artık hemşireler de özel hizmet sunabilecek" diyerek sağlık sisteminin güçlendirilmesi adına yapılan değişiklikleri aktardı.