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İsrail, Suriye'yi vurdu: Askeri üs ve hava savunma sistemleri hedef alındı

İsrail, Suriye'ye çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda başkent Şam'ın yanı sıra Suriye'nin batısındaki Hama ve Lazkiye kentleri de hedef alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 08:30, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 08:31
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İsrail, Suriye'yi vurdu: Askeri üs ve hava savunma sistemleri hedef alındı

Suriye günlerdir İsrail tarafından hedef alınıyor.

Son olarak İsrail Hava Kuvvetleri, Başkent Şam dahil olmak üzere 5 farklı bölgeye 10'dan fazla saldırı düzenledi. Şam, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'da pek çok hedef vuruldu.

Düzenlenen 12 hava saldırısında 1 kişi öldü, en az 4 kişi ise yaralandı.

İsrail ordusu da saldırıya dair açıklama yaptı. Suriye'deki bir askeri üssün, uçaksavar topların ve karadan havaya füze altyapısının hedef alındığı belirtildi.

İsrail dün başkent Şam'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınına hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıların, Suriye rejimine açık bir mesaj olduğunu belirtiyor. Netanyahu, Dürzi toplumuna yönelik hiçbir tehdide izin verilmeyeceğine de dikkat çekiyor.

AHMED ŞARA, DÜRZİ LİDER CANBOLAT İLE BİR ARAYA GELDİ

Bu arada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnanlı Dürzi lideri Velid Canbolat ile başkent Şam'da bir araya geldi.

Şara ile Canbolat arasındaki görüşmede, Dürzilerin yaşadığı bölgelerde çıkan çatışmaların ele alındığı bildirildi. Canbolat, Suriye liderine son günlerde yaşananlardan üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Şam yönetiminin Suriye halkının farklı kesimleriyle diyalog kurma çabalarını takdir ettiklerini vurgulayan Canbolat, Dürzilerin de yeni Suriye'nin inşasında temel rol oynayacağını ifade etti.

Canbolat, Baas rejiminin yıkılmasının ardından 8 Ocak'ta Şam'ı ziyaret etmişti.

OLAYLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN PROVOKASYON VE ÇATIŞMALAR

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hazreti Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hazreti Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenlendi ve aynı gün Şam'daki Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

Silahlı Dürzi grupların Ceramane'de başlattığı saldırıya yine Şam'daki Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

İsrail ise 30 Nisan'da akşam saatlerinde "Dürzileri koruma" bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede 1 Mayıs'ta kontrolü sağladığını bildirdi.

İsrail savaş uçakları dün sabah erken saatlerde Şam'daki Halk Sarayı yakınlarına hava saldırıları düzenledi.

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