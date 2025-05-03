Bakan Yerlikaya'dan Servis Şoförlerine Uyarı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'ta trafikte tehlikeli manevralar yaparak öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan iki okul servisi şoförünün yakalandığını ve haklarında yaptırımlar uygulandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur ifadesini kullandı.

Tehlikeli Araç Kullanımı ve Sonuçları

Esenyurt'ta tehlikeli şekilde araç kullanan O.S. ve M.E.T. isimli iki okul servisi sürücüsünün, İçişleri Bakanlığı'nın "Sanal Trafik Devriyeleri" tarafından tespit edildiğini belirten Yerlikaya, sürücülerin yakalandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, uygulanan yaptırımlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Sorumsuz sürücülerin sürücü belgeleri iptal edilmiş

Araçlar trafikten men edilmiş

Çalışma Güzergah İzin Belgeleri geçici olarak iptal edilmiş

Her iki sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştır

Toplam 44 bin 232 lira idari para cezası uygulanmıştır

Trafik Kurallarına Uymanın Önemi

Trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çeken Yerlikaya, Direksiyon başına geçen her sürücü trafik kurallarına harfiyen uymalıdır. Özellikle en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızı taşıyan servis şoförleri en ufak dahi olsa hata yapmamak için dikkatli olmalıdırlar. Kaldı ki akan trafikte makas atmaları, saygısızca araç kullanmaları kabul edilemez.