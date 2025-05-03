Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor
Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor
Bakan Yerlikaya'dan Servis Şoförlerine Uyarı!
Bakan Yerlikaya'dan Servis Şoförlerine Uyarı!
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Meteoroloji'den 11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den 11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
'Normal Doğum Oranlarını Artırmak İçin Her Adımı Atacağız'
'Normal Doğum Oranlarını Artırmak İçin Her Adımı Atacağız'
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Yargıtay'dan, FETÖ Çatı Davasına İlişkin Bozma Kararı
Yargıtay'dan, FETÖ Çatı Davasına İlişkin Bozma Kararı
İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonunda 6 Tutuklama
İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonunda 6 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı
Rekabet Kurulu'ndan iki dev su markasına ceza
Rekabet Kurulu'ndan iki dev su markasına ceza
Engel Tanımayan Öğretmen: Emre Aslan Milli Formayla Sahalarda
Engel Tanımayan Öğretmen: Emre Aslan Milli Formayla Sahalarda
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
660 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de
660 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de
Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti
Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti
Mülakata Giren Adaydan YÖK'e Övgü: İnsana Kıymet Veren Kurum
Mülakata Giren Adaydan YÖK'e Övgü: İnsana Kıymet Veren Kurum
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Ticaret Bakanı Nisan Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
Ticaret Bakanı Nisan Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan Ürün Belli Oldu
İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan Ürün Belli Oldu
Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Pazartesi Açıklanıyor
Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Pazartesi Açıklanıyor
Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu yağış uyarısı
Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu yağış uyarısı
Türkiye, Afrika Kalkınma Fonu Desteğini Artırıyor
Türkiye, Afrika Kalkınma Fonu Desteğini Artırıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'den bu ay yeni bir müjde paylaşabileceklerini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 08:46, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 08:46
Yazdır
Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni keşif çalışmalarının sürdüğünü ve bu ay içinde Karadeniz'den gelebilecek bir müjdeyi paylaşabileceklerini söyledi.

Bakan Bayraktar, A Haber'de katıldığı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de, Gabar'da ve Diyarbakır'da önemli keşiflere imza attıklarını belirten Bakan, keşiflerle ilgili yeni sondajlar da yapıldığını ifade etti. Bayraktar, "İnşallah yakın zamanda ümit ederim yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşırız" dedi. Ayrıca bu müjdenin Karadeniz'den gelebileceğini sözlerine ekledi.

Sakarya Gaz Sahası'nda Üretim Artışı Hedefi

Bakan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde de bazı açıklamalarda bulundu. Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi 2028 yılında 4 katına çıkarmak için çalıştıklarını belirtti. "2017 yılında hayata geçirdiğimiz Milli Enerji ve Maden Politikası ile başta petrol ve doğal gaz olmak üzere, yer altı zenginliklerimizi ekonomimize kazandırmak adına çok önemli projeleri hayata geçirmeye başladık" dedi. Kendi milli imkanlarımızla ve ekipmanlarımızla arayışa çıktıklarını ve sonuçlar aldıklarını vurguladı.

Karadeniz'deki Doğal Gaz Keşfi

"2020 yılında pandeminin tam ortasında, Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik" diyen Bayraktar, "Bu aynı zamanda 2020 yılında dünyada offshore da yapılan en büyük gaz keşfi oldu" ifadelerini kullandı. Doğal gazı rekor bir zamanda, üç yıldan kısa bir sürede Filyos'a getirdiklerini belirtti. Sakarya Gaz Sahası'nda projenin 1'inci fazını tamamladıklarını ve üretimi arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Gabar; Petrolde Üretim ve İstihdam Üssü

Bakan Bayraktar, "Milli Enerji ve Maden Politikamızın bir diğer önemli hedefi, gidilmedik aranmadık hiçbir yer kalmayacak hedefiydi" dedi. Gabar'da 2021 yılında Türkiye'nin en büyük petrol keşfine imza attıklarını belirtti. Gabar'ın ülkemizin petrolde adeta üretim ve istihdam üssü haline geldiğini söyledi. Özellikle bölgedeki gençlere iş imkanı sağladığını ve Şırnak'ın artık göç veren değil göç alan bir cazibe merkezine dönüştüğünü vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber