Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni keşif çalışmalarının sürdüğünü ve bu ay içinde Karadeniz'den gelebilecek bir müjdeyi paylaşabileceklerini söyledi.

Bakan Bayraktar, A Haber'de katıldığı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de, Gabar'da ve Diyarbakır'da önemli keşiflere imza attıklarını belirten Bakan, keşiflerle ilgili yeni sondajlar da yapıldığını ifade etti. Bayraktar, "İnşallah yakın zamanda ümit ederim yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşırız" dedi. Ayrıca bu müjdenin Karadeniz'den gelebileceğini sözlerine ekledi.

Sakarya Gaz Sahası'nda Üretim Artışı Hedefi

Bakan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde de bazı açıklamalarda bulundu. Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi 2028 yılında 4 katına çıkarmak için çalıştıklarını belirtti. "2017 yılında hayata geçirdiğimiz Milli Enerji ve Maden Politikası ile başta petrol ve doğal gaz olmak üzere, yer altı zenginliklerimizi ekonomimize kazandırmak adına çok önemli projeleri hayata geçirmeye başladık" dedi. Kendi milli imkanlarımızla ve ekipmanlarımızla arayışa çıktıklarını ve sonuçlar aldıklarını vurguladı.

Karadeniz'deki Doğal Gaz Keşfi

"2020 yılında pandeminin tam ortasında, Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik" diyen Bayraktar, "Bu aynı zamanda 2020 yılında dünyada offshore da yapılan en büyük gaz keşfi oldu" ifadelerini kullandı. Doğal gazı rekor bir zamanda, üç yıldan kısa bir sürede Filyos'a getirdiklerini belirtti. Sakarya Gaz Sahası'nda projenin 1'inci fazını tamamladıklarını ve üretimi arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Gabar; Petrolde Üretim ve İstihdam Üssü

Bakan Bayraktar, "Milli Enerji ve Maden Politikamızın bir diğer önemli hedefi, gidilmedik aranmadık hiçbir yer kalmayacak hedefiydi" dedi. Gabar'da 2021 yılında Türkiye'nin en büyük petrol keşfine imza attıklarını belirtti. Gabar'ın ülkemizin petrolde adeta üretim ve istihdam üssü haline geldiğini söyledi. Özellikle bölgedeki gençlere iş imkanı sağladığını ve Şırnak'ın artık göç veren değil göç alan bir cazibe merkezine dönüştüğünü vurguladı.