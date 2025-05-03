Ticaret Bakanlığı 4 Telefonu Piyasadan Toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 4 Telefonu Piyasadan Toplatıyor
En Çok Zam Yapılan Otomobil Markası Belli Oldu
En Çok Zam Yapılan Otomobil Markası Belli Oldu
İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Oldu
İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Oldu
'Sıfır Kadastro Dosyası' Projesinde Tarihi Başarı: 84 Yıllık Davalar Sonuçlandı
'Sıfır Kadastro Dosyası' Projesinde Tarihi Başarı: 84 Yıllık Davalar Sonuçlandı
Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı
Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı
Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor
Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor
Esenyurt'ta İki Servis Şoförüne 44.232 TL Ceza Kesildi
Esenyurt'ta İki Servis Şoförüne 44.232 TL Ceza Kesildi
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Meteoroloji'den 11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den 11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
'Normal Doğum Oranlarını Artırmak İçin Her Adımı Atacağız'
'Normal Doğum Oranlarını Artırmak İçin Her Adımı Atacağız'
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Yargıtay'dan, FETÖ Çatı Davasına İlişkin Bozma Kararı
Yargıtay'dan, FETÖ Çatı Davasına İlişkin Bozma Kararı
İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonunda 6 Tutuklama
İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonunda 6 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı
Rekabet Kurulu'ndan iki dev su markasına ceza
Rekabet Kurulu'ndan iki dev su markasına ceza
Engel Tanımayan Öğretmen: Emre Aslan Milli Formayla Sahalarda
Engel Tanımayan Öğretmen: Emre Aslan Milli Formayla Sahalarda
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
660 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de
660 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de
Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti
Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti
Mülakata Giren Adaydan YÖK'e Övgü: İnsana Kıymet Veren Kurum
Mülakata Giren Adaydan YÖK'e Övgü: İnsana Kıymet Veren Kurum
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'Sıfır Kadastro Dosyası' Projesinde Tarihi Başarı: 84 Yıllık Davalar Sonuçlandı

Adalet Bakanlığı'nın 2024 sonunda başlattığı ve kadastro davalarının kronikleşmesini önlemeyi amaçlayan "Sıfır Kadastro Dosyası" projesi, Türkiye genelinde onlarca yıldır süren mülkiyet ihtilaflarının çözüme kavuşmasını sağladı. Proje kapsamında sonuçlanan davalarla birlikte vatandaşların yıllardır yaşadığı mülkiyet belirsizliği sona eriyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 11:50, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 11:54
Yazdır
'Sıfır Kadastro Dosyası' Projesinde Tarihi Başarı: 84 Yıllık Davalar Sonuçlandı

Onlarca Yıllık Davalar Karara Bağlandı

Türkiye'nin farklı illerinde görülen bazı davalar şu şekilde sonuçlandı:

Çarşamba Kadastro Mahkemesi:

1965'te başlayan, 1 parsel ve 505 tarafı ilgilendiren dava, 24 Nisan 2025'te karara bağlandı.

1980'de başlayan, 36 parsel ve 255 tarafı ilgilendiren dava, 15 Ocak 2025'te sonuçlandı.

1994'te başlayan, 5 parsel ve 45 tarafı ilgilendiren dava, 18 Aralık 2024'te tamamlandı.

Çorum Kadastro Mahkemesi:

1980'de açılan, 320 parsel ve 540 tarafı ilgilendiren dava, 15 Nisan 2025'te karara bağlandı.

Erciş Kadastro Mahkemesi:

İlk olarak 7 Temmuz 1948'de açılan, daha sonra 1981'de kadastro mahkemesine devredilen 292 parsel ve 1.347 tarafı kapsayan dava, 16 Nisan 2025'te sonuçlandı.

Gaziantep Kadastro Mahkemesi:

31 Temmuz 1959'da açılan ve daha sonra kadastro mahkemesine devredilen dava, 15 parsel ve 861 tarafı ilgilendiriyordu. 5 Mart 2025 tarihinde karara bağlandı.

Kırşehir Kadastro Mahkemesi:

1977'de açılan, 14 parsel ve 185 tarafı ilgilendiren dava, 24 Nisan 2025 tarihinde sonuçlandı.

Muğla Kadastro Mahkemesi:

Tespit tutanağı 1940 yılında düzenlenen; 2013'te mahkemeye kayıt edilen, 70 parsel ve 920 tarafı ilgilendiren dava, 16 Eylül 2024 tarihinde karara bağlandı.

Yargıya Güven Artıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatlarıyla yürütülen projede, Personel Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; taraf teşkili, keşif süreçleri, teknik eksiklikler ve personel yetersizlikleri gibi birçok engel aşıldı. Mahkemelere teknik, teknolojik ve idari destek sağlanarak süreç hızlandırıldı.

2025 Yılında Hedef: Sıfır Kadastro Dosyası

Bakanlık, 1950'li, 60'lı ve 70'li yıllardan kalan tüm kadastro davalarını 2025 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Proje kapsamında bugüne kadar 738 parsel ve 4.613 tarafı ilgilendiren davalar sonuçlandı.

Bu gelişmeler, yargının etkinliğinin artırılması ve vatandaşların adalete güveninin güçlendirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber