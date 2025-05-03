'Sıfır Kadastro Dosyası' Projesinde Tarihi Başarı: 84 Yıllık Davalar Sonuçlandı

Onlarca Yıllık Davalar Karara Bağlandı

Türkiye'nin farklı illerinde görülen bazı davalar şu şekilde sonuçlandı:

Çarşamba Kadastro Mahkemesi:

1965'te başlayan, 1 parsel ve 505 tarafı ilgilendiren dava, 24 Nisan 2025'te karara bağlandı.

1980'de başlayan, 36 parsel ve 255 tarafı ilgilendiren dava, 15 Ocak 2025'te sonuçlandı.

1994'te başlayan, 5 parsel ve 45 tarafı ilgilendiren dava, 18 Aralık 2024'te tamamlandı.

Çorum Kadastro Mahkemesi:

1980'de açılan, 320 parsel ve 540 tarafı ilgilendiren dava, 15 Nisan 2025'te karara bağlandı.

Erciş Kadastro Mahkemesi:

İlk olarak 7 Temmuz 1948'de açılan, daha sonra 1981'de kadastro mahkemesine devredilen 292 parsel ve 1.347 tarafı kapsayan dava, 16 Nisan 2025'te sonuçlandı.

Gaziantep Kadastro Mahkemesi:

31 Temmuz 1959'da açılan ve daha sonra kadastro mahkemesine devredilen dava, 15 parsel ve 861 tarafı ilgilendiriyordu. 5 Mart 2025 tarihinde karara bağlandı.

Kırşehir Kadastro Mahkemesi:

1977'de açılan, 14 parsel ve 185 tarafı ilgilendiren dava, 24 Nisan 2025 tarihinde sonuçlandı.

Muğla Kadastro Mahkemesi:

Tespit tutanağı 1940 yılında düzenlenen; 2013'te mahkemeye kayıt edilen, 70 parsel ve 920 tarafı ilgilendiren dava, 16 Eylül 2024 tarihinde karara bağlandı.

Yargıya Güven Artıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatlarıyla yürütülen projede, Personel Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; taraf teşkili, keşif süreçleri, teknik eksiklikler ve personel yetersizlikleri gibi birçok engel aşıldı. Mahkemelere teknik, teknolojik ve idari destek sağlanarak süreç hızlandırıldı.

2025 Yılında Hedef: Sıfır Kadastro Dosyası

Bakanlık, 1950'li, 60'lı ve 70'li yıllardan kalan tüm kadastro davalarını 2025 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Proje kapsamında bugüne kadar 738 parsel ve 4.613 tarafı ilgilendiren davalar sonuçlandı.

Bu gelişmeler, yargının etkinliğinin artırılması ve vatandaşların adalete güveninin güçlendirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.