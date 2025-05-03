İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Oldu

Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşti. Saat 11.36'da meydana gelen deprem 18 kilometre derinlikte oldu.