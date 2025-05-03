Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması ve Ödül Töreni Ankara'da Gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı 4 Telefonu Piyasadan Toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 4 Telefonu Piyasadan Toplatıyor
En Çok Zam Yapılan Otomobil Markası Belli Oldu
En Çok Zam Yapılan Otomobil Markası Belli Oldu
İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Oldu
İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Oldu
'Sıfır Kadastro Dosyası' Projesinde Tarihi Başarı: 84 Yıllık Davalar Sonuçlandı
'Sıfır Kadastro Dosyası' Projesinde Tarihi Başarı: 84 Yıllık Davalar Sonuçlandı
Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı
Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı
Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor
Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor
Esenyurt'ta İki Servis Şoförüne 44.232 TL Ceza Kesildi
Esenyurt'ta İki Servis Şoförüne 44.232 TL Ceza Kesildi
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Meteoroloji'den 11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den 11 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
'Normal Doğum Oranlarını Artırmak İçin Her Adımı Atacağız'
'Normal Doğum Oranlarını Artırmak İçin Her Adımı Atacağız'
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Yargıtay'dan, FETÖ Çatı Davasına İlişkin Bozma Kararı
Yargıtay'dan, FETÖ Çatı Davasına İlişkin Bozma Kararı
İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonunda 6 Tutuklama
İstanbul'da 1 Mayıs Operasyonunda 6 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı
Rekabet Kurulu'ndan iki dev su markasına ceza
Rekabet Kurulu'ndan iki dev su markasına ceza
Engel Tanımayan Öğretmen: Emre Aslan Milli Formayla Sahalarda
Engel Tanımayan Öğretmen: Emre Aslan Milli Formayla Sahalarda
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 239 Hekim Atayacak
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Bu radardan kaçış yok! Aynı anda 4 araca ceza yazıyor
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Dışişlerinden Açıklama: Türklerin de Bulunduğu Gemiye Saldırı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Genç Sayısı 100 Bini Aştı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Borsa İstanbul Soruşturmasında 12 Zanlı Tutuklandı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Türkiye'deki ilk, dünyadaki 18'nci vaka: 4 Yaprakçıklı Aort Kapak Ameliyatı
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
Depremzedelerin Altınlarını Zimmetine Geçiren Polise İhraç ve Dava
660 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de
660 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de
Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti
Erdoğan: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 81 Bin Varili Geçti
Mülakata Giren Adaydan YÖK'e Övgü: İnsana Kıymet Veren Kurum
Mülakata Giren Adaydan YÖK'e Övgü: İnsana Kıymet Veren Kurum
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Türkiye'nin Savunma İhracatı 2025'te Zirve Yaptı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Otomotiv Sektörü Nisan Ayında İhracat Rekoru Kırdı
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Türk hava sahasında transit uçuş rekoru
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması ve Ödül Töreni Ankara'da Gerçekleştirildi

Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen "Türkiye Buluşması" ve "Gençlik & Aile Akademisi Ödül Töreni", 1-3 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ankara'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin 81 ilinden genç kamu görevlileri, sivil toplum gönüllüleri ve ADEM toplulukları temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, gençlik, ahlak, sendikal bilinç ve toplumsal dayanışma temaları öne çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 10:07, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 12:50
Yazdır
Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması ve Ödül Töreni Ankara'da Gerçekleştirildi

Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de gerçekleşen buluşma, 1 Mayıs akşamı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit'in katılımıyla düzenlenen "İrade-İsyan-Ahlak: Nurettin Topçu" kitap lansmanı ile başladı. Aynı akşam ADEM Türkiye Buluşması da yapıldı.

"Bu Ülkenin Gençleri Hayal Kurar ve Gerçeğe Dönüştürür"

Etkinliğin ikinci gününde, açılış oturumunda Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan gençlere hitap etti.

Genel Başkan Balcı konuşmasında gençlerin geçmişte ve günümüzde ortaya koyduğu toplumsal dayanışma örneklerini hatırlatarak, "Bu ülkenin gençleri; yarını inşa edecek, hayal kuracak ve kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek kapasiteye sahiptir. Büyüklerimiz, lütfen bu ülkenin gençlerine güvenin" çağrısında bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Genç Memur-Sen'i "bir sendikacılık okulu" olarak tanımlayarak, gençlerin örgütlü mücadele bilinciyle hareket etmesini önemsediklerini vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül de, Genç Memur-Sen'in sendikal mücadelenin ötesinde insani yardım, uluslararası dayanışma ve eğitim faaliyetleriyle gençlik enerjisini verimli şekilde kullandığını söyledi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise Nurettin Topçu'nun düşünce mirasına vurgu yaparak, "Genç Memur-Sen, kolaycılığa değil gayrete dayalı bir gençlik anlayışı oluşturuyor" dedi.

Umre Ödülleri Sahiplerini Buldu

2 Mayıs günü saat 14.00'te düzenlenen Gençlik ve Aile Akademisi Ödül Töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Ramazan ayında çevrim içi olarak düzenlenen ve yaklaşık 8 bin başvuru alan programa katılanlar arasından kura ile belirlenen 5 kişiye Umre ödülleri takdim edildi.

Aynı gün içinde "Fikir - Hikmet - Hayret" başlıklı gençlik söyleşisi, "Haklar, Teklifler ve Hak Arama Yolları" temalı eğitim oturumu ve 12. İl Temsilcileri Toplantısı ile program devam etti. Akşam bölümünde ise müzik dinletisi ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

Üç gün süren organizasyon, gençlerin sendikal bilinçlenmesi, toplumsal duyarlılıklarının artırılması ve ortak ideallere yönelmesi adına önemli bir platform oluşturdu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber