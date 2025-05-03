Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması ve Ödül Töreni Ankara'da Gerçekleştirildi

Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de gerçekleşen buluşma, 1 Mayıs akşamı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit'in katılımıyla düzenlenen "İrade-İsyan-Ahlak: Nurettin Topçu" kitap lansmanı ile başladı. Aynı akşam ADEM Türkiye Buluşması da yapıldı.

"Bu Ülkenin Gençleri Hayal Kurar ve Gerçeğe Dönüştürür"

Etkinliğin ikinci gününde, açılış oturumunda Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan gençlere hitap etti.

Genel Başkan Balcı konuşmasında gençlerin geçmişte ve günümüzde ortaya koyduğu toplumsal dayanışma örneklerini hatırlatarak, "Bu ülkenin gençleri; yarını inşa edecek, hayal kuracak ve kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek kapasiteye sahiptir. Büyüklerimiz, lütfen bu ülkenin gençlerine güvenin" çağrısında bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Genç Memur-Sen'i "bir sendikacılık okulu" olarak tanımlayarak, gençlerin örgütlü mücadele bilinciyle hareket etmesini önemsediklerini vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül de, Genç Memur-Sen'in sendikal mücadelenin ötesinde insani yardım, uluslararası dayanışma ve eğitim faaliyetleriyle gençlik enerjisini verimli şekilde kullandığını söyledi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise Nurettin Topçu'nun düşünce mirasına vurgu yaparak, "Genç Memur-Sen, kolaycılığa değil gayrete dayalı bir gençlik anlayışı oluşturuyor" dedi.

Umre Ödülleri Sahiplerini Buldu

2 Mayıs günü saat 14.00'te düzenlenen Gençlik ve Aile Akademisi Ödül Töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Ramazan ayında çevrim içi olarak düzenlenen ve yaklaşık 8 bin başvuru alan programa katılanlar arasından kura ile belirlenen 5 kişiye Umre ödülleri takdim edildi.

Aynı gün içinde "Fikir - Hikmet - Hayret" başlıklı gençlik söyleşisi, "Haklar, Teklifler ve Hak Arama Yolları" temalı eğitim oturumu ve 12. İl Temsilcileri Toplantısı ile program devam etti. Akşam bölümünde ise müzik dinletisi ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

Üç gün süren organizasyon, gençlerin sendikal bilinçlenmesi, toplumsal duyarlılıklarının artırılması ve ortak ideallere yönelmesi adına önemli bir platform oluşturdu.