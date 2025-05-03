Hadi Özışık ve Şaban Sevinç Canlı Yayında Kavga Etti

Hadi Özışık ve Şaban Sevinç, canlı yayında ciddi bir tartışma yaşadı. Ankara'da CHP otobüsünün polis uyarısına aldırış etmeyerek memurun üzerine sürülmesiyle ilgili görüntüler, Ekol TV'de gergin bir atmosfer yarattı. Tartışma sırasında Sevinç'in yayın çubuğunu masaya fırlatması, Özışık'ın "Bir daha bu hareketleri yaparsan programa çıkmam" diyerek tepki göstermesine neden oldu.

Ankara Olayı ve Gergin Anlar

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olay, Cumhuriyet Halk Partisi otobüsünün dur ihtarına uymayarak polis memurunun üzerine sürmesi nedeniyle tepkilere yol açtı. Bu görüntülerle ilgili olarak, Gazeteci Hadi Özışık ve Şaban Sevinç arasında canlı yayında tansiyon yükseldi.

Canlı Yayında Sert Tartışma

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini programında görüntüleri değerlendiren Özışık, Şaban Sevinç'e "Şaban savunacak bir şey bulamadığın için renkten renge giriyorsun. Çık da ki, Lanet olsun, polisin üzerine neden yürüyorsun?" ifadelerini kullandı. Sevinç ise, "Kendine gel, saçmalama! Git, şovunu kendi kendine yap. İnsan gibi konuşmayı öğren" diyerek elindeki yayın çubuğunu masaya fırlattı. Bu olay sonrası stüdyoda gergin anlar yaşanırken, Özışık "Bir daha bu hareketleri yaparsan, seninle programa çıkmam. Terbiyesizlik yapıyorsun" şeklinde tepkisini dile getirdi.