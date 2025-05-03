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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Depreme İlişkin Açıklama

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda panik yarattı. Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli açıklamalar geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 12:36, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 12:39
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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Depreme İlişkin Açıklama

İstanbul sallanıyor, vatandaş tedirgin! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklamasıİstanbul'da Silivri açıklarında Kandilli'ye göre 3,9, AFAD'a göre 3,7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, 23 Nisan'da yaşanan 6,2'lik depremin korkusunu henüz atlatamayan vatandaşlarda büyük panik yarattı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan bugünkü depremin 6,2'lik depremin artçı sarsıntısı olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Ercan "Her şey olağan. Kaçışmaya gerek yok" değerlendirmesinde bulundu.

Marmara Denizi'nde Deprem ve İlk Değerlendirmeler

Marmara Denizi'nde Silivri ve Marmaraereğlisi açıklarına denk gelen bölgede bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü 3,9, AFAD ise 3,7 olarak verdiği deprem, İstanbul'da yine büyük panik yarattı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Açıklamalar

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. X (Twitter) hesabından yayınladığı mesajda Prof. Dr. Ahmet Ercan, bugün yaşanan depremin 23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu ifade etti.Depremin bu kez batıda, Marmaraereğlisi yönünde olduğunu aktaran Ahmet Ercan "Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok" yazarak yüreklere su serpti.

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