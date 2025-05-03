Ticaret Bakanlığı 4 Telefonu Piyasadan Toplatıyor

Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bu kez dört cep telefonu modeli ve bir kablosuz hoparlör cihazı eklendi. Bakanlık bu beş ürünün toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.

GÜBİS Nedir?

Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platformdur.

Platformda yer alan bildirimler, yetkili kuruluşlar tarafından söz konusu sisteme girilen bilgilerden oluşuyor.